Onu: Fatoumata Ndiaye rattrapée par sa gestion

Fatoumata Ndiaye promue à la tête des services de contrôle interne des Nations-Unies comme secrétaire générale adjointe est contestée à l’Onu. Des membres du personnel réclament l’annulation de sa nouvelle nomination pour faute de gestion à l’Unicef. Voici l’intégralité de la lettre de protestation obtenue par Rewmi.

« Nous sommes un groupe de membres du personnel de l’ONU très inquiets qui vous écrivons au sujet de votre récente nomination de Mme Fatoumata Ndiaye à un poste de Secrétaire général adjoint en charge du contrôle interne et des enquêtes. Nous sommes gravement préoccupés et nous ferons appel à votre bureau pour qu’il revienne sur la question. Permettez-nous de vous illustrer ceci: Madame Ndiaye, directrice de l’audit de l’UNICEF, était responsable de l’instigation d’une culture de la peur et d’un régime autoritaire au sein des structures placées sous son contrôle. Elle avait une approche de porte fermée, était très sélective dans son style de gestion et faisait preuve de partialité. Ceux qui ne l’ont pas soutenue et alignée avec elle ont été découragés, démotivés, exclus et encouragés à passer à autre chose. Les membres du personnel lors de l’audit ont signalé à plusieurs reprises que la crainte de représailles régnait. L’UNICEF a perdu plusieurs de ses meilleurs auditeurs au cours de son mandat, la plupart d’entre eux provenant de pays donateurs. Madame Ndiaye est connue pour ses discriminations et ses préjugés raciaux et géographiques, en faveur de ceux qui sont ouest-africains (de préférence du Sénégal) et francophones. Elle a également abusé des ressources qui lui ont été confiées. On sait qu’elle a voyagé, dans toutes ses fonctions, mais plus précisément dans ses rôles à l’UNICEF, principalement en Afrique de l’Ouest, laissant les autres régions du monde se sentir comme des citoyens de deuxième classe ne méritant pas son attention. Beaucoup de ses voyages ont été combinés avec des vacances personnelles en Afrique de l’Ouest. Elle a plié les règles pour les sœurs et les frères de son pays d’origine. Pendant très longtemps, Cela a été gardé silencieux au cas où cela créerait des attentes dans d’autres pays avec du personnel. Cela a créé des sensibilités car il y avait des opinions différentes même dans DHR (la division des ressources humaines qui lui rapportait directement) sur la façon de gérer l’anomalie et de la transformer en politique. Nous pensons que cette pratique n’est pas encore une politique claire connue et appliquée ailleurs. Un autre exemple est celui où Madame Ndiaye a plié les règles pour un autre Sénégalais qu’elle a cherché à obtenir un poste de D1 dans son équipe. l’a choisi à New York pour une mission spéciale sans procédure régulière et manquant totalement de transparence (elle lui avait déjà confié la mission lorsqu’elle n’avait été annoncée que pendant une semaine) et a ensuite essayé de lui affecter la mission à plein temps. Il s’agit d’un membre du personnel dont le comportement incite à s’interroger. Il convient de noter que le rapport Morgan Lewis sur le harcèlement sexuel et les abus sexuels a montré de manière catégorique à quel point une enquête avait été menée de manière médiocre sous la surveillance de Mme Ndiaye. Le rapport indiquait que tous les cas de harcèlement sexuel faisant l’objet d’une enquête au cours de son mandat devraient être rouverts. »