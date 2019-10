Serigne Khassim Mbacké: «Le débat sur un 3ème mandat de Macky est faux, inopportun… »

Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul vient de se prononcer sur l’actualité marquée par le tollé suscité sur un éventuel 3ème mandat du Président de la République Macky Sall. A en croire le coordonnateur du mouvement «And Dollél Macky» : «Le débat sur d’un troisième (3ème) mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall commence à faire rage. Je pense que c’est un faux débat ; il est inopportun. Comment peut-on susciter un tel discours alors qu’il vient d’à peine d’être réélu. Aujourd’hui, tous les souteneurs du Président doivent sceller une union sacrée autour de lui afin de l’aider davantage à laisser un souvenir positif. Qu’on l’accompagne à faire émerger le Sénégal tout en rendant visibles ses actions nobles. Il est en train de travailler pour mettre notre cher pays sur les rampes de l’émergence. Le lancement officiel, ce lundi, des Bus Rapid Tansit(BRT) dans la banlieue(Guédiawaye) en dit long sur son aspiration à œuvrer pour élever le niveau de vie des populations. On n doit plus se laisser divertir par cette opposition, un club d’incapables et de politiciens en mal de réputation qui n’ont que leur grande et sale gueule pour exister », a dit la Mara politicien.