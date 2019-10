Accident: 3 morts sur la transgambienne

Trois personnes ont trouvé la mort, hier, dans l’accident d’un véhicule de transport qui roulait sur la route nationale n°4, dans le sens carrefour Diaroumé-Bignona. Le drame s’est produit à la hauteur du village de Koulaye, situé à 45 kilomètres, au nord de Ziguinchor. Le véhicule serait le bus Air Mlomp (Oussouye). Il venait de Dakar et se rendait dans le Kassa. L’accident est survenu quand une des roues du véhicule a éclaté. Le bus qui a dérapé, est parti dans le décor. Trois passagers sont morts sur le coup et plus d’une vingtaine d’autres ont été blessés gravement. Toutes les personnes accidentées ont été acheminées d’urgence d’abord, au centre de santé de Bignona, ensuite aux hôpitaux de Ziguinchor.