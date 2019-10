L’ambassadeur des Etats-Unis chez Mimi Touré

L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Salama Mushingi, a rendu hier une visite de courtoisie et d’amitié à la présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), informe L’AS. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre au cours de laquelle ils ont échangé sur l’actualité nationale et internationale, notamment sur le Plan Sénégal Emergent(PSE) devenu le seul et unique référentiel des politiques publiques au Sénégal mais également sur l’investissement privé entre les compagnies sénégalaises et américaines, les échanges commerciaux, l’aide au développement et la conférence sur les Océans qui s’est récemment tenue en Amérique en présence du président Macky Sall. Le diplomate américain a annoncé la création prochaine de l’agence DFC ((Development and Financial corporation) d’un budget de 60 milliards de dollars américains destinés à aider les investisseurs privés américains qui vont travailler avec le secteur privé sénégalais.