Basket: Le Roi et la Reine 2019 connus

Couna Ndao (Ascv Dakar) et Pape Moustapha Diop (Douane) ont été désigné respectivement roi et reine de la saison 2018-2019. Le couple royal sera couronné dimanche en marge de la finale de la coupe du Sénégal messieurs.

La couronne du roi et reine a été attribué à Couna Ndao et Pape Moustapha Diop. Ils ont été désignés cet après-midi au siège de la fédération Sénégalaise de basket. Au décompte finale Couna Ndao a devancé ses concurrentes directes que sont les duchesses Ndeye Séne et la malienne Kadidia Maiga. A l’image de son équipe sacrée pour la première fois championne du Sénégal Couna Ndao a été le grand artisan du succès des siens tout au long de la saison.

Chez les garçons arrive en pole pour la deuxième fois consécutif Pape Moustapha Diop. Tout comme Couna Ndao chez les filles, le sacre de Moustapha Diop reflète du parcours exceptionnel de la Douane. Champion du Sénégal, Il a été l’une des figures de proue de la bonne saison des Gabelous.

Pour les autres distinctions de la saison, Yoro Barry (Duc) et Julie Dacosta (Asfo) ont été désigné comme révélations de la saison. Mamadou Gueye Pabi (Douane) et Moustapha Gaye (Ascv Dakar) ont hérité le titre de meilleurs entraineurs de la saison. Le titre de meilleur arbitre est attribué à Serigne Tine. Le titre de meilleur commissaire à Mbissine Gueye.

