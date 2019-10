Le Cos-Petrogaz ouvert à la Société civile et à l’opposition

Le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz) est désormais ouvert à la Société civile et à l’opposition. L’annonce a été faite par le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé. «L’ouverture du Cos-Petrogaz à la Société civile et à l’opposition s’est actée. Cette semaine, il y aura une réunion avec le ministre de l’Intérieur pour essayer de voir dans quelle mesure cette cooptation se fera », a-t-il déclaré.