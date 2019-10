Mondial U17: Les Lionceaux qualifiés en 8e

Historique ! Les lionceaux qui jouaient leur 2e match contre la Hollande …se sont qualifiés en 8e finale de la Coupe du monde U17 au Brésil. Les poulains de Malick Daff se sont imposés sur le score de 3 buts à 1.

Cueillis à froid, les Sénégalais vont répondre au retour des vestiaires. Pape Matar Sarrva égaliser à la 46e. On est donc à égalité mais ce dernier va encore marquer, pour le doublé. Sur penalty, il trompe le gardien adverse et fait passer son équipe devant. Nous sommes alors à la 89e minute. Alioune Badara Baldé va tuer les espérances des Hollandais en marquant un but en toute fin de partie (90+4).

Les Lionceaux rejoignent ainsi le Nigéria et l’Angola qui ont assuré également leurs billets pour les 8e.