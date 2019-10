PÂTE BERNIQUES CREVETTES

Des pâtes aux fruits de mer, poivrons et épices, faites une petite virée en mer sous un soleil d’été avec ce plat plein de saveurs. Les berniques connus sous le nom de Kerr au Sénégal me rappellent mon enfance aux abords des plages de la baie de Ouakam où l’on attendait les pirogues pour profiter des poissons et fruits de mer invendables. Avec du citron, cuits sur un feu de bois, marinés et sautés à l’ail… autant de façon de le préparer pour profiter de ses saveurs exceptionnelles.

Recette pour 6 à 8 personnes :

– 150g berniques (Kerr)

– 150g de crevettes

– 500g de spaghetti

– 1 oignon

– 5 gousses d’ail

– 1/4L d’eau

– 3 poivrons (rouge, vert, jaune)

– 1 Botte de persil chinois

– 1 botte d’oignon vert

– 1 citron, sel, poivre, vinaigre, sauce soja