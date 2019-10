En effet, un jeune du nom de Mekettou Colobane a mis en ligne plus de 6 épisodes. Accessibles à tout le monde sur YouTube ». Indigné par cet acte, le réalisateur de la série, Ibou Guèye ainsi que son diffuseur en streaming Orange ont décidé de traîner en justice « Makettou Colobane ». ‘’J’ai suivi de près sa publication et j’ai lu tous les commentaires. Ce qu’il (Makettou Colobane) a fait, c’est un délit, c’est un vol. Il a pris ce qui m’appartient et je ne lui pardonne pas. Ce qui est difficile dans tout ça, c’est le travail qu’on abat derrière chaque épisode’’, fustige Ibou Gueye. Dans un entretien accordé à Yesdakar, le réalisateur et Pdg de EvenProd se livre à cœur ouvert sur les rumeurs qui tournent autour de la saison 7.