L’homme d’affaires brésilien Arthur Soares (« King Arthur ») soupçonné d’avoir acheté des voix pour permettre à Rio de Janeiro de décrocher les Jeux Olympiques de 2016 a été arrêté vendredi dernier à Miami, aux États-Unis.

En fuite depuis deux ans, Arthur Menezes Soares est accusé par la justice brésilienne d’avoir versé, à travers la société Matlock Capital Group, basée aux îles Vierges britanniques, deux millions de dollars à Papa Massata Diack, le fils de l’ex patron de l’athlétisme mondial (IAAF) Lamine Diack, le 29 septembre 2009.

Soit trois jours avant l’attribution des Jeux de 2016 à Rio. Cet argent aurait servi à payer des membres du Comité international olympique (CIO) en échange de voix. Il a confirmé ces accusations aux enquêteurs lors de son audition.

Le « roi Arthur » coopérerait avec la justice américaine

Connu au Brésil comme le « roi Arthur », Arthur Menezes Soares a dirigé plusieurs entreprises ayant passé de nombreux contrats, pour plusieurs centaines de millions d’euros, avec le gouvernement de l’État de Rio. Selon le journal brésilien O Globo, il aurait passé un accord avec le département de la Justice américain pour éviter d’être extradé vers le Brésil en échange de sa coopération. Il aurait reconnu sa participation au système d’achat de voix.

Si l’information était confirmée, il s’agirait du deuxième prévenu à passer aux aveux dans cette enquête, baptisée « unfair play ». En juillet dernier, Sergio Cabral, l’ancien gouverneur de Rio de Janeiro, a affirmé devant un juge fédéral brésilien avoir soudoyé des délégués du CIO pour obtenir l’organisation des JO 2016. Emprisonné depuis la fin de l’année 2016, il a été reconnu coupable dans plusieurs autres affaires de corruption liées au scandale Lava Joto au cours de son mandat (2007-2014).

Carlos Arthur Nuzman, ex-président du Comité olympique brésilien, est également soupçonné d’avoir participé au système d’achat de voix. Sergio Cabral a déclaré à la justice brésilienne : « Nuzman est venu me voir pour me dire qu’il voulait me parler du président de l’IAAF, Lamine Diack, une personne ouverte pour recevoir des pots-de-vin. Je lui ai demandé quelles seraient nos garanties. Il m’a répondu que traditionnellement, Diack vend 4, 5 ou 6 voix. »

Soupçonnés d’être au coeur d’un système de corruption pour couvrir des cas de dopage d’athlètes russes, Lamine Diack (86 ans) et son fils Papa Massata Diack seront jugés du 13 au 23 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris. Celui qui fut l’influent président de l’IAAF entre 1999 et 2015 devra répondre de « corruption active et passive », « abus de confiance » et « blanchiment en bande organisée ». Réfugié à Dakar, son fils, ex-puissant conseiller à l’IAAF en charge des droits marketing, est notamment poursuivi pour « blanchiment en bande organisée »,« corruption active » et « complicité de corruption passive ».

C’est dans le cadre de cette enquête, lancée en 2015 par le parquet national financier, que le virement suspect entre Matlock Capital Group et Papa Massata Diack a été découvert et transmis à la justice brésilienne.