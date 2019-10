Sénégal-Bénin: La liste de Cissé sans Diao Baldé

Le sélectionneur national de l’équipe A du Sénégal a publié ce jeudi la liste des joueurs qui vont prendre part aux deux rencontres des Lions contre le Congo et l’Eswatini. Des rencontres comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Can 2021 et prévues le 13 novembre, à Thiès et le 17 du même mois à Eswatini. Pour ces rencontres, Cissé s’est passé des services de Diao Baldé Keita. Il a par contre rappelé trois nouveaux joueurs. Il s’agit de Moussa Ndiaye, Baba Thiam et Naby Sarr.

Voici la liste des 24 joueurs

Édouard Mendy – Alfred Gomis – Abdoulaye Diallo

Salif Sané – Kalidou Koulibaly – Lamine Gassama – Moussa Wagué – Racine Coly – Naby Sarr – Saliou Ciss – Moussa Ndiaye

Gana Guèye – Cheikhou Kouyaté – Pape Alioune Ndiaye – Mamadou Loum Ndiaye – Sidy Sarr – Baba Thiam – Krépin Diatta

Sadio Mané – Famara Diédhiou – Ismaïla Sarr – Mbaye Niang – Habib DIallo – Sada Thioub