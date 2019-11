Vivez en direct la Cérémonie des ALA 2019 à Paris au Méridien Etoile

Le Groupe Promo Consulting, en partenariat avec le Meds, organise la troisième édition des African Leadership Awards, ce samedi 2 novembre 2019, au Méridien Etoile à Paris. African Leadership Awards est un concept majeur pour récompenser et célébrer, les illustres décideurs africains et de la diaspora, qui se sont distingués dans le continent et à l’international. L’organisation de cet événement de dimension internationale, constitue un momentde communion et de mise en réseau des décideurs de tous les secteurs d’activités constituant le moteur et l’énergie de l’entrepreneuriat africain.

Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur,

Mesdames, Messieurs les Ministres

Mesdames, Messieurs les Présidents des Organisations et Institutions Internationales

Mesdames, Messieurs les Maires

Monsieur le Président de l’Institut Mandela

Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux, d’organismes régionaux et sous régionaux

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs accréditées à Paris,

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprises

Messieurs les Présidents des Organisations Professionnelles et Patronales

Excellence Messieurs les Ambassadeurs des ALA

Mesdames, Messieurs chers invités

C’est encore un énorme plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette troisième édition des African Leadership Awards – ALA, dont nous avons déjà commencé à écrire ensemble, depuis 3 ans, les pages d’or mémorables de l’histoire africaine de l’Excellence et du Leadership.

Permettez-moi à l’entame de mes propos, d’adresser exclusivement tous mes vifs et chaleureux remerciements à toutes les personnalités, qui ont fait le déplacement, pour honorer et célébrer l’excellence africaine aujourd’hui, ici à Paris.

Je remercie également tous les Ministres et membres de Gouvernements, dont leurs présences matérialisent la grande détermination des puissances publiques africaines à faire changer la donne en Afrique et accompagner durablement, notre combat commun et complémentaire, pour l’Excellence et le développement durable du continent africain.

Je veux rendre ici, un vibrant hommage à la présence massive de nombreuses personnalités du monde des affaires, les valeureux hauts cadres et l’Intelligentsia africaine, travaillant en Afrique ou dans la diaspora et, qui contribuent très largement et significativement dans la terre actuelle des opportunités de ce siècle: je veux nommer le continent Africain.

Comme le confirme la BAD, une «Afrique émergente» devrait, d’ici 2050, tripler la part de l’Afrique dans le produit intérieur brut (PIB) mondial, faire accéder 1,4 milliard d’Africains aux rangs de la classe moyenne et diviser par dix le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Dans cette trajectoire, nos Leaders travaillent dans la réalisation des nouveaux objectifs stratégiques de l’Union Africaine, à savoir, la Zone Economique de libre Echange, ZLECAF, la Monnaie Communautaire Africaine, l’Agenda des Objectifs de Développement Durable, ODD 2030, l’Agenda Prospectif Africain 2063, etc..

L’intégration Africaine est en route et nous allons le consolider tous ensemble. Nous allons «édifier une Nouvelle Afrique Gagnante, intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens.

Mesdames, Messieurs,

Chers Leaders Africains ici présents, nous avons le devoir d’intégrer dans nos plans stratégiques, nos plans d’actions, toutes les innovations technologiques existantes, la créativité, le développement de nos compétences distinctives, de nos ressources humaines, qui sont confrontés au quotidien, aux multiples challenges du développement de la compétitivité de nos entreprises et de nos Etats, dans cette NOUVELLE ECONOMIE de la CONNAISSANCE.

Mesdames, Messieurs, chers et estimés Leaders Africains

Comme vous le savez les African Leadership Awards se confondent avec le Leadership qui est une alchimie de bravoure et d’humilité, d’audace et de capacité d’anticipation, qui renvoie à la capacité à guider des personnes ou des organisations vers l’atteinte d’objectifs planifiés.

Aussi, le Leadership est toujours associé aux compétences reconnues à une personne (un Leader), ou à un groupe de personnes, dans son aptitude à diriger, motiver, impliquer, impulser, guider, inspirer et influencer sur son entourage. (Tous les Nominés ici présents, ont été rigoureusement sélectionnés par le comité scientifique, à partir de ces critères objectifs de Résultats).

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes très fiers de l’importance de cette grande édition 2019, qui consacre le Leadership de l’Elite Africaine dans sa nouvelle plateforme d’Excellence, afin de positionner le continent africain dans son ensemble, définitivement dans la vague de l’émergence et la Nouvelle Economie de la CONNAISSANCE.

L’Afrique, avec sa grande richesse démographique, ses ressources minières, son pétrole, son gaz, ses ressources humaines, sa diaspora, son marché intérieur en forte croissance, est aujourd’hui l’image d’une grande référence mondiale de compétitivité, pour toutes les firmes et organisations internationales de développement de référence.

Nos Chers LEADERS, « IT’S AFRICA TIME NOW », LE TEMPS DE L’AFRIQUE est bien arrivé. Nous avons le devoir PATRIOTIQUE de sauvegarder notre PATRIMOINE, malgré toutes les tentatives manifestes et latentes du NEGATIVE SOFTPOWER. Cette tendance SOURNOISE à faire dévier et douter PSYCHOLOGIQUEMENT nos LEADERS Africains, de leurs capacité et trajectoire. Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique doit défendre son MODEL et sa SECURITE ECONOMIQUE dans le monde.

Ce modèle économique, qui nous épargne des millions de cadres très expérimentés, sans emplois avec la crise du secteur financier, des faillites de grandes sociétés du secteur touristique, des compagnies d’aviation, des grands hôtels et réceptifs, etc.; Nous devons être très fiers de notre modèle économique, qui nous a aussi éloigné de la crise financière de 2008 et celle actuellement rampante.

Notre Leadership Africain doit s’édifier sur des programmes et projets tangibles de développement et d’évaluations objectives de toutes nos capacités et faiblesses à renforcer l’illustration de nos performances, nos excellences et de démontrer notre grande capacité managériale et surtout d’agilité, afin de faire face aux nombreux challenges pour la jeunesse africaine et pour notre modernité, digne de l’Egypte des Pharaons.

Cependant, nous avons le DEVOIR d’intégrer et d’adapter toutes les connaissances techniques, technologiques, notamment, converger vers la création d’emplois innovants, viables et décents pour notre jeunesse dans cette économie de la connaissance, via les secteurs HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre), la NUMA (Numérique Humain), la Transformation Digitale, l’Intelligence Artificielle, le Fintech, le Biomimétisme, l’Economie Bleue, l’Economie Verte, l’Economie Orange, le Big Data, le Low tech, l’Economie Circulaire, etc.

Cette géostratégie de l’ensemble des nouvelles transformations créatives de nos sociétés, doit permettre de mieux gérer et renforcer l’avenir de notre jeunesse et profiter de toutes les nouvelles opportunités d’emplois de nos économies émergentes, orientées vers la connaissance, la créativité, le savoir et la transformation Digitale.

Mesdames et Messieurs, Chers Leaders,

Nous avons réussi à réunir l’Afrique ce soir. Près de 40 nationalités différentes, parmi eux, des acteurs de très grande qualité et émérites, évoluant dans des environnements de haute compétitivité et de bataille économique permanente. Cependant, nous savons qu’avec votre abnégation, votre patriotisme et votre compétence, vous avez tous réussi, mes chères sœurs et frères Africains, grâce à votre grande maîtrise des règles fondamentales du Leadership, et surtout, à hisser vos pays respectifs et vos entreprises au cœur de la compétitivité régionale et internationale.

C’est avec un très grand plaisir et une conscience du DEVOIR de motiver nos Soldats économiques, de récompenser nos illustres Décideurs Africains, qui se sont distingués sur le continent et à l’international et qui font rayonner l’image d’une Afrique Prospère, Créative et Travailleuse, source de fierté pour nous tous.

Je suis très heureux et fier de vous accueillir aujourd’hui à Paris, pour récompenser les valeureux et meilleurs Leaders d’entre nous. Tous les Nominés ici présents, ont ajouté leurs empreintes digitales et leur compétence distinctive dans l’organisation globale de cette troisième grande édition Parisienne des African Leadership Awards – ALA 2019.

Comme vous allez être les témoins vivants durant toute la soirée, la fête sera très très belle, créative, innovante et très AFRICAINE. Elle sera étonnante, elle sera très Gracieuse, elle sera raffinée, elle sera glamour, elle sera Internationale, ELLE est désormais, la NOUVELLE CAPITALE IMAGE DE L’AFRIQUE GAGNANTE.

Mesdames, Messieurs, Chers Leaders Africains

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un grand Tournant avec les ALA 2019 !!!

Je tiens tout de même à souligner, que ce grand succès des African Leadership Awards, est avant tout, une grande aventure humaine collective. L’organisation d’un tel évènement durant une année est un vrai challenge; Beaucoup de nuits blanches, des déplacements sans arrêts, des réglages dans le contenu et dans la mise en œuvre, bref, un grand exercice de style et un bel exemple concret de Leadership abouti.

Je voudrai exprimer mes vives félicitations à l’ensemble des membres du Comité d’Organisation et Scientifique. Merci pour votre grande implication, Merci pour ces longues et fructueuses réunions, Merci d’avoir sacrifié vos soirées et parfois vos nuits entières, afin que la NUIT de l’EXCELLENCE des African Leadership Awards, soit une grande réalité et un Sucess Story planétaire de L’AFRIQUE QUI BOUGE, QUI GAGNE, QUI INNOVE…

Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers et estimés Amis et frères,

Nous sommes très heureux de partager ce soir, ces grands moments de la GRANDE REUSSITE AFRICAINE, grâce à la magie de la technologie, nous sommes en ce moment même, suivi en direct à travers le monde entier, par plusieurs millions de téléspectateurs du continent africain, de la diaspora et à travers les cinq continents. BRAVO A VOUS TOUS !

La tenue de ce grand événement regroupe l’ensemble des MEILLEURS ACTEURS AFRICAINS de tous les secteurs : Economique, Politique, Financier, Leader d’opinions, Scientifique, etc., qui ont voulu se rassembler et illuminer cette soirée d’un ciel particulièrement dégagé, des étoiles brillantes de l’ELITE AFRICAINE ET DE TOUTE SA DIASPORA .

Mesdames et Messieurs, distingués Invités, chers Amis, chers Frères,

-Permettez-moi aussi d’adresser ma reconnaissance et gratitude à l’endroit de nos traditionnels partenaires, en particulier l’État du Sénégal. Je veux aussi remercier personnellement ces Fidèles PARTENAIRES, qui occupent une place très importante dans les cérémonies traditionnelles de remise des prix du MEDS et du Groupe Promo Consulting à l’image de la LONASE.

Cette grande E-Cérémonie me donne l’occasion de leur exprimer toute ma gratitude pour leur fidèle présence, une fois de plus à nos côtés. ( la Lonase, Groupe Futurs Média, la Présidence de la république, l’APS, le Groupe Promo Consulting entre autres partenaires).

C’est l’occasion aussi pour moi de remercier, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal Macky SALL, pour son soutien indéfectible, son accompagnement, celui de son gouvernement, qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès de ce grand événement à dimension internationale.

C’est une grande source de motivation pour nos décideurs économiques, incarnant un concept économique, de se sentir soutenus par nos Etats et nos leaders d’opinions.

Enfin, je ne voudrai pas terminer les remerciements sans rendre grâce au Créateur, le Tout Puissant, pour l’organisation REUSSIE de cet important événement et surtout aux prières de mes défunts parents et du soutien constant et INDEFECTIBLE de mon épouse Diatou.

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, le ciel africain est très dégagé, mais aussi admiré par le monde entier. L’Afrique ne sera plus le théâtre des malheurs, des épidémies, des maladies et des échecs, comme retransmis en boucle dans certains médias, à longueur d’année.

Aujourd’hui, Il appartient aux Africains avant tout, de s’approprier cette soirée et d’y accrocher des étoiles, des réussites multiples de ses Elites, afin d’offrir au monde entier, un paysage fleuri, rayonnant, qui reflète le VRAI VISAGE ET LA REALITE DES CAPACITES ET SUCCES AFRICAINS.

L’organisation de cet événement à l’échelle internationale, constitue un moment de communion et de mise en réseau des décideurs de différents secteurs d’activités, constituant le moteur et l’énergie de l’Entrepreneuriat Africain.

Après les grands succès des Cauris d’Or, nous avons élargi la célébration de l’Excellence régionale aux 55 pays du continent africain et cependant, avons toujours gardé comme crédo, l’Excellence, l’Innovation et l’Anticipation.

Nous nous sommes fixés comme Principal Objectif, d’offrir à l’intelligentsia et à l’Elite africaine, une Nouvelle Plateforme d’Excellence de Haute Qualité, pour la célébration de l’AFRIQUE QUI INNOVE. Grâce à vous aujourd’hui, nous sommes en train de le matérialiser, avec un succès énorme, à travers le monde: NOTRE UNION, SERA NOTRE FORCE.

Mesdames et Messieurs, nous avons l’immense plaisir d’accueillir ce soir dans cette prestigieuse salle, la grande composante au pluriel de l’Afrique, dans toute sa grande diversité. Des Anglophones aux Francophones sans oublier les Lusophones et le Maghreb. Dans cette grande salle, Peuls, Bambaras, Berbères, Cuando, Yoruba, Haoussa, Swahili, Bamiléké, Bamou, Baoulé, Bobo, Fang, Kikuyu, Shona, Mossi, sans oublier les Pulars, Wolof, etc., sont tous réunis cette nuit d’Automne, pour réchauffer le climat et le ciel Parisien, qui est devenu aujourd’hui une partie du continent Africain, pour la célébration de cette Grande soirée annuelle mémorable des ALA’2019.

Au MEDS & à Promo Consulting, Leaders dans notre métier, nous considérons, qu’il est plus significatif et valorisant d’être dans la création de valeur et l’innovation, même si nous sommes très souvent imités, copiés, mais nous ne serons jamais égalé. Notre secret de fabrique réside dans notre grande capacité d’excellence, de flexibilité, de créativité et surtout d’innovation.

Mesdames et Messieurs, chers invités,

Aujourd’hui l’Elite africaine et sa Diaspora sont ici, tous UNIS, pour les grandes batailles économiques de renouveau du continent africain.

Avant notre génération, de très grands hommes ont œuvré pour le rayonnement de l’Afrique. De grands hommes Africains se sont sacrifiés et nous ont laissé un héritage considérable, que nous sommes en train de transformer, de perpétuer. Notre génération d’Africains de la Nouvelle Economie et de l’Economie de la Connaissance, poursuivra attentivement, un objectif de quête d’un avenir meilleur, avec une Grande CERTITUDE, une parfaite conscience de la Validité et du Suivi Evaluation de nos nouvelles possibilités.

Mesdames et Messieurs, chers invités,

Ce soir, nous voici arrivé au grand moment de mettre sous les projecteurs du monde, des africains, qui par leurs qualités professionnelles, mais aussi humaines, contribuent de manière exceptionnelle, qualitativement et significativement, au rayonnement stratégique de notre cher continent.

En regardant la liste des lauréats et leurs domaines de compétences, je ne puis que me réjouir profondément de l’image très Positive et Gagnante , que vous donnez à notre chère Afrique, une image dynamique, optimiste, positive, réaliste et arrimée aux grandes perspectives futures.

Je voudrais féliciter l’ensemble des Leaders NOMINES, qui ont participé à cette haute compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux valeureux LAUREATS, ainsi qu’à leur famille.

Le fait d’avoir été Nominé aux ALA, parmi des centaines de milliers d’africains très compétents, mais aussi de grandes personnalités étrangères amoureuses de l’Afrique, est déjà un grand référentiel pour un Leader. Les résultats que vous obtenez par votre ardeur au travail, aident l’Afrique à consolider sa position Gagnante dans ce monde de compétitivité. Je vous félicite vivement pour tout ce que vous faites au quotidien pour vous-même, pour votre famille, pour votre pays et pour notre continent.

Ce soir, l’occasion m’est offerte pour remercier et féliciter l’ensemble des Ambassadeurs des African Leadership Awards, de grandes personnalités confirmées et des modèles dans leur secteur respectif. Merci Excellences, d’avoir accepté avec humilité, spontanéité, générosité et une grande disponibilité, de nous accompagner et surtout de porter la voix de l’Afrique gagnante, partout à travers le monde.

Tout à l’heure, vous serez invités sur le podium pour recevoir officiellement vos titres d’Ambassadeurs. Merci à nouveau et recevez d’avance, toutes nos félicitations !

Nous donnons rendez-vous à l’ensemble de nos invités ici présents, à la date du 27 novembre 2020 pour la 4e édition , l’année prochaine Inchallah à NEW YORK, où nous nous retrouverons ensemble avec d’autres personnalités comme vous, pour célébrer et fêter ensemble le Leadership, l’Excellence, l’innovation, la performance, la créativité, le dynamisme, la compétence distinctive et les grands Success Story de notre continent.

Que la fête soit BELLE ! Mesdames et Messieurs.

En attendant NEW YORK en 2020, Faisons vibrer ensemble en rythme, le nouveau ciel africain de la communauté de l’excellence et accrochons ensemble les nouvelles étoiles des Réussites de l’élite africaine célébrées ce soir à PARIS et qui font notre très grande FIERTE de l’AFRIQUE QUI GAGNE.

C’est Grace à vous, que toutes ces transformations Emergentes de nos Economies deviennent réalité aujourd’hui ! MERCI ENCORE A VOUS TOUS….

Très Bonne soirée et très bon appétit à vous tous !

Que la fête Africaine des ALA 2019, soit TRES belle ET RYTHMEE.

MERCI BEAUCOUP, THANK YOU, DIEURE DIEUF

20h : Arrivée des officiels: Les maîtres de cérémonie Konny Touré et Dj Boub’s annoncent l’arrivée des officiels. Le président du Meds fait son entrée dans la salle accompagné du ministre des affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba, du Président du Groupement du Patronat Francophone (GPF), Jean Lou Blachier, de Robert Hue, de Mariama Dione, ambassadrice de la Gambie en France.

19h 00mn: Arrivée des Invités au sous-sol du Méridien étoile, majestueusement décoré à la hauteur de l’événement.