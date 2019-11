ALA 2019: La grande réussite africaine célébrée à Paris

La troisième édition des African Leadership Awards a tenu toutes ses promesses. Tout l’establishment économique et l’intelligentsia africaine, américaine et européenne a fait le déplacement à Paris pour assister à cette prestigieuse, cérémonie Version internationale des Cauris d’Or. Laquelle a eu pour cadre, le sous-sol de l’hôtel Méridien étoile, Porte maillot, dans le 17e arrondissement. Autant vous dire qu’on ne pouvait pas manquer ça. On vous dit tout, comme si vous y étiez.

Paris, capitale mondiale des décideurs. Paris, ornée. Paris, fleurie. Le Curseur a déplacé l’actualité sur la ville lumière pour célébrer la troisième édition des African leadership Awards (ALA 2018). C’est dans le somptueux hôtel Méridien Etoile, que s’est tenu, ce samedi 2 novembre, les ALA 2019, qui récompensent et célèbrent les illustres décideurs africains et de la diaspora qui se sont distingués dans le continent et à l’international. Le Meds, en partenariat avec le Groupe Promo Consulting, a réussi un grand coup de maître ! La 3emeédition des African Leadership Awards a vécu dans une dimension récréative accommodée de glamour. Bonne claque aux clichés raccourcis et aux préjugés falsificateurs. La prestigieuse salle du Méridien Etoile a accueilli la grande composante au pluriel de l’Afrique, dans toute sa grande diversité. Des Anglophones aux Francophones sans oublier les Lusophones et le Maghreb. Dans cette grande salle, Peuls, Bambaras, Berbères, Cuando, Yoruba, Haoussa, Swahili, Bamiléké, Bamou, Baoulé, Bobo, Fang, Kikuyu, Shona, Mossi, sans oublier les Pulars, Wolof, etc., étaient tous réunis en cette nuit d’Automne, pour réchauffer le climat et le ciel Parisien, qui est devenu aujourd’hui une partie du continent Africain, pour la célébration de cette Grande soirée annuelle mémorable des ALA 2019.

C’est à 19 heures que s’est ouvert ce rendez-vous d’excellence. Avec de belles sonorités tenues jusqu’au bout par le Baye-Fall de la musique sénégalaise : Carlou D. Sur scène, comme à son habitude, Carlou D a offert à son public, venu en masse pour l’applaudir, un show époustouflant. Par sa voix, toujours aussi puissante, le chanteur a séduit l’élite réunie au sous-sol du Méridien Etoile. Ce après le passage de Mbaye Dièye et Pape Diouf de la génération consciente et du Groupe Abyale.

L’hommage des artistes, de Cellou Dalein et du ministre Amadou Ba à Mbagnick

La connexion entre les artistes et le public qui durera presque une heure, entrecoupée de petites invites et déclarations à l’endroit de l’organisateur des African leadership Awards. Mbaye Dièye Faye et Pape Diouf témoignent : « le président Mbagnick Diop est un homme bon, généreux. C’est qu’il a l’amour pour son pays », déclarent, en chœur le percussionniste du Super Etoile et le leader de la génération consciente.

Le ministre des affaires étrangères du Sénégal embouche la même trompette : « Vous, Mbagnick, vous incarnez un leadership continental et international que vous transmettez quotidiennement aux jeunes et entrepreneurs africains. Soyez en remerciés. » Amadou Ba, parlant au nom du chef de l’Etat, d’ajouter à l’endroit du président du Meds : « Nous partageons le leadership de Mbagnick et son attachement à une vision du développement accès sur ses capacités et le génie créateur des populations ont été matérialisés dans le plan Sénégal émergent.

Même hommage rendu au président du Mees par l’opposant Guinéen Cellou Dalein Diallo. Il salue le génie de Mbagnick Diop. « Distinguer l’excellence, distinguer la performance et la compétitivité contribue à encourager les entreprises et les bons dirigeants. Mbagnick, Vous le faites si bien. Vous encouragez les décideurs africains et ça, c’est important. »

Rendez-vous est pris aux Etats-Unis, en novembre 2020, pour la quatrième édition des African Leadership Awards.

Mouhamadou BA

s

AMADOU BA MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

« Les perspectives économiques sont très encourageantes au Sénégal »

Le ministre des affaires étrangères du Sénégal a présidé ce samedi, à Paris Porte Maillot, au nom du chef de l’Etat, Macky Sall, la 3e édition des ALA 2019. Amadou Ba a salué les performances économiques du Sénégal. Non sans adouber les African Leadership Awards.

Le ministre Amadou Ba, qui a présidé les ALA 2019, cuvée 3, a mis en lumière les avancées économiques du Sénégal. « Nous avons une croissance moyenne de plus de 6% ces cinq dernières années. Il cite l’exemple du Puma, la Cmu, le Pudc «axé sur le développement des grandes infrastructures. Selon lui, la vision de Macky Sall est d’avoir une vision inclusive dans laquelle se retrouvent la majorité des Sénégalais.

A propos des ALA, Amadou Ba souligne que les leaders africains célébrés à Paris symbolisent tous un rayonnement et du développement de l’Afrique au 21e siècle. « Les ALA constituent un moment unique pour magnifier le génie de l’homme africain mais surtout sa perspicacité, son engagement, son abnégation et surtout la volonté commune de ses dirigeants à transformer et métamorphoser et place orbite le continent africain sur tous les grands chantiers de la nouvelle économie », a-t-il indiqué. Aux ambassadeurs de bonne volonté des ALA, il leur a rendu un grand hommage appuyé pour avoir contribuer à la réussite de l’évènement. Aux lauréats, il déclare : « vous portez désormais les habits de l’excellence africaine. Votre responsabilité sera de tirer vers le haut l’Afrique pour la réussite des dirigeants que vous représente. Vos performances vont inspirer d’autres leaders potentiels vous êtes des références que beaucoup vont citer dans les écoles de la réussite en Afrique. »

Le ministre Amadou Ba finit son speech en transmettant les salutations du président Macky Sall à son ami Mbagnick Diop. « Je suis témoin de votre amitié avec le président de la république. Je sais l’estime qu’il porte pour vous. Vous faites partie des dignes fils de ce pays. Votre générosité est remarquable », témoigne-t-il.