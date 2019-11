Amadou Ba adoube les ALA

Le ministre des affaires étrangères du Sénégal a présidé ce samedi, à Paris Porte Maillot, au nom du chef de l’Etat, Macky Sall, la 3e édition des ALA 2019. Amadou Ba a salué les performances économiques du Sénégal. Non sans adouber les African Leadership Awards.

Le ministre Amadou Ba, qui a présidé les ALA 2019, cuvée 3, a mis en lumière les avancées économiques du Sénégal. « Nous avons une croissance moyenne de plus de 6% ces cinq dernières années. Il cite l’exemple du Puma, la Cmu, le Pudc « axé sur le développement des grandes infrastructures. Selon lui, la vision de Macky Sall est d’avoir une vision inclusive dans laquelle se retrouvent la majorité des Sénégalais.

A propos des ALA, Amadou Ba souligne que les leaders africains célébrés à Paris symbolisent tous un rayonnement et du développement de l’Afrique au 21e siècle. « Les ALA constituent un moment unique pour magnifier le génie de l’homme africain mais surtout sa perspicacité, son engagement, son abnégation et surtout la volonté commune de ses dirigeants à transformer et métamorphoser », a-t-il renseigné. « Les ALA placent orbite le continent africain sur tous les grands chantiers de la nouvelle économie », a-t-il indiqué.

Amadou Ba évoque l’amitié entre Mbagnick et Macky

Aux ambassadeurs de bonne volonté des ALA, le ministre leur a rendu un hommage appuyé pour avoir contribuer à la réussite de l’évènement. Aux lauréats, il déclare : « vous portez désormais les habits de l’excellence africaine. Votre responsabilité sera de tirer vers le haut l’Afrique pour la réussite des dirigeants que vous représente. Vos performances vont inspirer d’autres leaders potentiels vous êtes des références que beaucoup vont citer dans les écoles de la réussite en Afrique. »

Le ministre Amadou Ba finit son speech en transmettant les salutations du président Macky Sall à son ami Mbagnick Diop. « Je suis témoin de votre amitié avec le président de la république. Je sais l’estime qu’il porte pour vous. Vous faites partie des dignes fils de ce pays. Votre générosité est remarquable », témoigne-t-il.

Mouhamadou BA