Mbagnick Diop : «Nous édifions une nouvelle Afrique gagnante… »

A l’instar des César, des Oscars, les African Leadership Awards sont une source motivation et une consécration pour les entrepreneurs, les politiques, les grands décideurs africains et de la diaspora. Mbagnick Diop, le fondateur sénégalais des Cauris d’or et des African Leadership Awards s’en explique.

« Le sens des ALA »

« Comme vous le savez les African Leadership Awards se confondent avec le Leadership qui est une alchimie de bravoure et d’humilité, d’audace et de capacité d’anticipation, qui renvoie à la capacité à guider des personnes ou des organisations vers l’atteinte d’objectifs planifiés. Aussi, le Leadership est toujours associé aux compétences reconnues à une personne (un Leader), ou à un groupe de personnes, dans son aptitude à diriger, motiver, impliquer, impulser, guider, inspirer et influencer sur son entourage. (Tous les Nominés ici présents, ont été rigoureusement sélectionnés par le comité scientifique, à partir de ces critères objectifs de Résultats). »

« Le temps de l’Afrique est bien arrivé »

«Nous sommes très fiers de l’importance de cette grande édition 2019, qui consacre le Leadership de l’Elite Africaine dans sa nouvelle plateforme d’Excellence, afin de positionner le continent africain dans son ensemble, définitivement dans la vague de l’émergence et la Nouvelle Economie de la connaissance. L’Afrique, avec sa grande richesse démographique, ses ressources minières, son pétrole, son gaz, ses ressources humaines, sa diaspora, son marché intérieur en forte croissance, est aujourd’hui l’image d’une grande référence mondiale de compétitivité, pour toutes les firmes et organisations internationales de développement de référence. Nos Chers leaders, «it’s africa time now», le temps de l’Afrique est bien arrivé. Nous avons le devoir PATRIOTIQUE de sauvegarder notre patrimoine, malgré toutes les tentatives manifestes et latentes du negative softpower. Cette tendance sournoise à faire dévier et douter psychologiquement nos leaders Africains, de leurs capacité et trajectoire. Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique doit défendre son MODEL et sa SECURITE ECONOMIQUE dans le monde. Nous devons être très fiers de notre modèle économique, qui nous a aussi éloigné de la crise financière de 2008 et celle actuellement rampante. »

La recette pour un leadership africain

« Notre Leadership Africain doit s’édifier sur des programmes et projets tangibles de développement et d’évaluations objectives de toutes nos capacités et faiblesses à renforcer l’illustration de nos performances, nos excellences et de démontrer notre grande capacité managériale et surtout d’agilité, afin de faire face aux nombreux challenges pour la jeunesse africaine et pour notre modernité, digne de l’Egypte des Pharaons. Cependant, nous avons le devoir d’intégrer et d’adapter toutes les connaissances techniques, technologiques, notamment, converger vers la création d’emplois innovants, viables et décents pour notre jeunesse dans cette économie de la connaissance, via les secteurs HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre), la NUMA (Numérique Humain), la Transformation Digitale, l’Intelligence Artificielle, le Fintech, le Biomimétisme, l’Economie Bleue, l’Economie Verte, l’Economie Orange, le Big Data, le Low tech, l’Economie Circulaire, etc. »

40 nationalités différentes présentes aux ALA 2019

«Nous avons réussi à réunir l’Afrique ce soir. Près de 40 nationalités différentes, parmi eux, des acteurs de très grande qualité et émérites, évoluant dans des environnements de haute compétitivité et de bataille économique permanente. Cependant, nous savons qu’avec votre abnégation, votre patriotisme et votre compétence, vous avez tous réussi, mes chères sœurs et frères Africains, grâce à votre grande maîtrise des règles fondamentales du Leadership, et surtout, à hisser vos pays respectifs et vos entreprises au cœur de la compétitivité régionale et internationale. C’est avec un très grand plaisir et une conscience du devoir de motiver nos Soldats économiques, de récompenser nos illustres Décideurs Africains, qui se sont distingués sur le continent et à l’international et qui font rayonner l’image d’une Afrique Prospère, Créative et Travailleuse, source de fierté pour nous tous. Nous sommes en ce moment même, suivi en direct à travers le monde entier, par plusieurs millions de téléspectateurs du continent africain, de la diaspora et à travers les cinq continents. »

Les ALA sont avant tout une grande aventure humaine collective

« Je tiens tout de même à souligner, que ce grand succès des African Leadership Awards, est avant tout, une grande aventure humaine collective. L’organisation d’un tel évènement durant une année est un vrai challenge. Beaucoup de nuits blanches, des déplacements sans arrêts, des réglages dans le contenu et dans la mise en œuvre, bref, un grand exercice de style et un bel exemple concret de Leadership abouti. C’est l’occasion aussi pour moi de remercier, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal Macky Sall, pour son soutien indéfectible, son accompagnement, celui de son gouvernement, qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès de ce grand événement à dimension internationale. C’est une grande source de motivation pour nos décideurs économiques, incarnant un concept économique, de se sentir soutenus par nos Etats et nos leaders d’opinions Le ciel africain est très dégagé, mais aussi admiré par le monde entier. L’Afrique ne sera plus le théâtre des malheurs, des épidémies, des maladies et des échecs, comme retransmis en boucle dans certains médias, à longueur d’année. »

« Ce que nous voulons offrir à l’élite africaine »

« L’organisation de cet événement à l’échelle internationale, constitue un moment de communion et de mise en réseau des décideurs de différents secteurs d’activités, constituant le moteur et l’énergie de l’Entrepreneuriat Africain. Après les grands succès des Cauris d’Or, nous avons élargi la célébration de l’Excellence régionale aux 55 pays du continent africain et cependant, avons toujours gardé comme crédo, l’Excellence, l’Innovation et l’Anticipation. Nous nous sommes fixés comme Principal Objectif, d’offrir à l’intelligentsia et à l’Elite africaine, une Nouvelle Plateforme d’Excellence de Haute Qualité, pour la célébration de l’Afrique qui innove. Grâce à vous aujourd’hui, nous sommes en train de le matérialiser, avec un succès énorme, à travers le monde: notre union, sera notre force. Avant notre génération, de très grands hommes ont œuvré pour le rayonnement de l’Afrique. De grands hommes Africains se sont sacrifiés et nous ont laissé un héritage considérable, que nous sommes en train de transformer, de perpétuer. Notre génération d’Africains de la Nouvelle Economie et de l’Economie de la Connaissance, poursuivra attentivement, un objectif de quête d’un avenir meilleur, avec une parfaite conscience de la Validité et du Suivi Evaluation de nos nouvelles possibilités. »

M BA