Pétrole et gaz : Petrosen lance un appel d’offres pour l’octroi de 12 blocs

Petrosen a ouvert un appel d’offres international sur les 12 blocs pétroliers libres, situés dans la partie maritime profonde du bassin.

La nouvelle est donnée par le Directeur de Petrosen dans un communiqué qu’il a lui-même signé. Un acte qui entre dans le cadre du nouveau Code pétrolier et de la promotion du bassin sédimentaire.

D’après le document de presse consulté par emedia.sn, la mise en œuvre de cet appel d’offres comprend deux phases. La première commence le 04 novembre 2019. Elle consiste, informe-t-on dans le communiqué, à une campagne de médiatisation et de vulgarisation du nouveau code et du potentiel pétrolier auprès de l’industrie, dans des conférences internationales. « En effet, dans la période du 4 au 8 novembre 2019, le ministère du Pétrole et des Energies et PETROSEN seront au Cap, en Afrique du Sud, pour les besoins de la 25ème conférence internationale annuelle de l’Africa Oil Week, pour le lancement de l’appels d’offres sur les douze blocs, dans les conditions définies par le Code pétrolier. Cette première phase sera clôturée le 29 janvier 2020, lors de la conférence MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée). Un comité de promotion qui comprend des agents du ministère et de PETROSEN, est chargé de la mise en œuvre de cette 1ère phase », explique Mamadou Faye dans ledit document.

Quant à la seconde phase, elle dure six mois (Du 01 février au 31 juillet 2020) et, est mise à profit pour permettre aux compagnies pétrolières d’acheter les packages de données techniques, d’évaluer le potentiel sur les blocs qui les intéressent et de faire des offres au Gouvernement. « Un comité d’évaluation sera mis sur pied par arrêté du Ministre. Le comité statuera sur l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et les recours éventuels des soumissionnaires. Un registre est ouvert pour enregistrer les différentes actions et décisions qui auront lieu durant ces deux phases », indique-t-on.