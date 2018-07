207 défenseurs de l’environnement ont été tués en 2017

L’année 2017 détient la triste palme de l’année la plus meurtrière pour les défenseurs des droits à la terre et environnementaux. L’agrobusiness devient l’industrie associée au plus grand nombre de meurtres.

« Global Witness » a révélé aujourd’hui qu’au moins 207 défenseurs des droits à la terre et défenseurs environnementaux ont été tués en 2017 dans 22 pays, c’est-à-dire presque 4 par semaine, ce qui en fait la pire année enregistrée jusqu’ici. Ainsi, les attaques brutales sur ceux qui défendent leurs terres contre l’agriculture destructrice, notamment l’accaparement des terres pour l’huile de palme qui est utilisée dans les produits domestiques tels que le savon et le café, ont augmenté. « Des chefs autochtones, des activistes de la communauté et des activistes environnementaux ont été assassinés alors qu’ils tentaient de protéger leurs domiciles et leurs communautés contre l’extraction minière, l’agrobusiness et d’autres industries destructrices », précise le document. Pour stopper ce phénomène, les auteurs de cette étude exhortent les gouvernements et les entreprises à agir sans tarder pour mettre un terme aux attaques et soutenir les défenseurs. D’après la source, le Brésil a enregistré la pire année documentée dans le monde entier, avec 57 meurtres commis en 2017 suivi par les Philippines avec 48 tués en 2017. C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré dans un pays asiatique. En effet, 60% des meurtres enregistrés ont eu lieu en Amérique Latine. Au Mexique et au Pérou, il y a eu une très nette augmentation du nombre d’assassinats, de 3 à 15 et de 2 à 8, respectivement. Le Nicaragua s’est avéré être le lieu le plus dangereux avec quatre meurtres par habitant. Pour la première fois, précise le rapport, l’agrobusiness a été l’industrie la plus meurtrière avec au moins 46 meurtres. Les assassinats liés à l’extraction minière ont augmenté de 33 à 40, tandis que 23 meurtres étaient liés à l’abattage. Défier les braconniers est devenu une activité encore plus dangereuse en 2017 qu’auparavant. En effet, « Global Witness « a enregistré un chiffre record de 24 personnes assassinées pour avoir pris position contre le commerce illégal de la faune, surtout des garde-forestiers en Afrique. « Depuis quelques années, les gouvernements et les entreprises ont commencé à reconnaître que la situation était critique et se sont mis à agir, mais il est impératif et urgent de faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour gérer ce grave problème », a indiqué « Global Witness ».

Zachari BADJI