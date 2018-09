 Les 23 de Cissé contre le Soudan

Tenu en échec par le Madagascar en début de mois (2-2), le Sénégal affronte le Soudan les 13 et 16 octobre à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019.

En vue de ces rencontres, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a dévoilé sa liste de joueurs retenus ce vendredi et le technicien a rappelé exactement les mêmes 23 éléments que pour le match face aux Barea !

Forfaits en début de mois, Youssouf Sabaly, Idrissa Gana Gueye et Mbaye Niang en profitent donc pour effectuer leur retour. Pour le reste, les têtes d’affiche Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Keita Baldé sont toutes présentes. Pas de retour en revanche pour Moussa Wagué (Barça B), longtemps blessé, Badou Ndiaye (Galatasaray) et Kara Mbodji qui n’a toujours pas joué avec Nantes.

Voici la liste d’Aliou Cissé