2300 participants au Forum sur la Paix et la sécurité en Afrique – Me Sidiki Kaba réussit son Forum

Les rideaux sont tombés hier sur la quatrième édition du Forum sur la Paix et la sécurité en Afrique. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Mohamad Boun Abdallah Dionne qui a insisté sur la nécessité de la solution intégrée pour combattre le terrorisme. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères a réussi son pari par le niveau de représentation, mais également par l’organisation qui a été un succès de l’avis unanime des habitués de ce Forum. D’après des informations, le comité d’organisation a mis les bouchées doubles pour que la présente édition soit un succès. Sous l’impulsion Me Sidiki Kaba, les agents du ministère des Affaires étrangères se sont mobilisés pour le succès. Nos radars ont perçu tout au long du Forum un engagement sans faille du secrétaire général du ministère, l’Ambassadeur Mame Baba Cissé et la directrice de Cabinet, la magistrate Mme Cissé.

Au moins 2300 participants dont 650 panelistes ont pris part aux ateliers, plénières et conférences. D’après des sources dignes de foi, les responsables à l’organisation ont mis à contribution une trentaine d’hôtesses et pour faciliter l’accès au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) aux différents panelistes et participants venus d’horizons différents, des macarons donnant l’accès libre et gratuit sur l’autoroute à péage, ont été mis à disposition, en plus de l’ouverture d’un couloir dédié sur le péage. Côté médiats, les organisateurs ont mis en place un plateau technique relevé avec une couverture réseau à haut débit, des salles et espaces presse. Au demeurant, le comité d’organisation a noté la présence de 165 journalistes de la presse locale et 40 journalistes français, belges, allemands, anglais… représentant la presse étrangère. «Un travail remarquable a été fait», commente le ministre Sidiki Kaba. «La réussite de cette quatrième édition du forum de Dakar est le résultat de l’engagement des hommes, des femmes de tout bord», dit-il.

L’As