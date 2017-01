25ème édition du Fespaco : La sélection officielle dévoilée

Le Soleil- Dans le cadre de la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévue du 25 février au 4 mars 2017, la sélection officielle de films devant participer à ce grand rendez-vous du cinéma africain a été officiellement dévoilée.

Dans la catégorie de long-métrage, 20 films seront en compétition. Le Sénégal sera représenté, dans cette catégorie, par le film « Félicité » d’Alain Gomis. « A la recherche du pouvoir perdu de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc), « Frontières » de Appolline Woye Traoré (Burkina Faso), « Le gang des Antillais » de Jean-Claude Barny (Guadeloupe) ou encore « L’orage africain–Un continent sous influence » de Sylvestre Amoussou (Bénin) font partie, entre autres, des films qui ont été sélectionnés.

Pour ce qui est de la catégorie court-métrage, « La promesse » de Fatou Touré sera en lice pour le Sénégal. D’autres films à l’image de « A place for myself » de Marie-Clémentine Dusabejambo (Rwanda), « Folo, il était une fois » de Loci Haermann Kwene (Burkina Faso) et « La face cachée du père Noël » de Laurent Pantaléon (La Réunion) seront également de la partie.

Pour le documentaire, le Sénégal pourra compter sur « Bois d’ébène » de Moussa Touré et « Kemtiyu, séex Anta » d’Ousmane William Mbaye. Enfin, la catégorie série télévisuelle verra bien la participation de « Tundu Wundu » d’Abdoulahad Wone.

