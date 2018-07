Annonce à tous les hommes : Keyna « la star » n’est plus un cœur à prendre. L’ex-mannequin s’est en effet marié avec un footballeur franco-sénégalais, si on en croit les infos qui circulent. L’étoile de la série « une vie de mannequin » répond donc désormais au nom de madame Fall. Nous lui souhaitons, à elle et son époux, un heureux ménage.