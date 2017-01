 28e SOMMET DE L’UA- Faki Mahamat élu à la tête de la commission de l’UA, Alpha Condé devient président 

C’est aujourd’hui que s’est ouvert le 28e Sommet de l’UA portant sur le thème : « tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Le Candidat Alpha Condé à la présidence de l’Union Africaine (UA) vient d’être approuvé par ses pairs en succédant à son homologue Idriss Déby Itno. Faki Mahamat remplace la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l’organisation régionale.

Le Tchadien Faki Mahamat vient d’être élu à la tête de la commission qu’ occupait la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. selon Jeune Afrique il est élu président de la commission de l’UA avec 39 voix sur 54. D’après le texte parcouru par rewmi.com le candidat sénégalais Abdoulaye Bathily, l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy et la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi sont éliminés au terme des trois premiers tours. Autrement dit, les deux autres candidats finalistes : le ministre des affaires étrangers Tchadien Moussa Faki Mahamat et la Kényane Amina Mohammed ont été départagés à l’issu des trois autres tours. « Le Tchadien Moussa Faki Mahamat remporte l’élection à l’issu d’un septième et dernier tours », renseigne le texte. Conscient du travail qui l’attend en qualité de président de commission de l’Institution panafricaine, le nouveau président déclare : « je mesure dorénavant la mienne en tant que président de la commission de l’Union Africaine ». Avant d’ajouter : « je ne sais pas comment le vote s’est déroulé car je n’étais pas dans la salle, mais j’imagine que mon expérience et ma vision ont convaincu. Je mesure le poids de la charge ». Malgré le soutien de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), le candidat Sénégalais Abdoulaye Bathily ne sort pas vainqueur.

Alpha Condé devient Président de l’UA

Toutefois, ce sommet est un grand ouf de soulagement pour le président Guinéen Alpha Condé dont la candidature avait séduit presque tous les Chefs d’Etats Africains après son intervention en Gambie lors de la crise post-électorale dans le but de faire entendre raison à Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Cette mission noble, qu’il a eue à mener avec diplomatie, lui vaut aujourd’hui le poste de Président de cette grande institution panafricaine. Alpha Condé prend les rênes de l’UA en succédant au Tchadien Idriss Débi Itno. D’après la source, l’élection a eu lieu à huis clos avant la cérémonie d’ouverture du sommet. Le président sortant de l’UA déclare : « je tiens à féliciter mon frère Alpha Condé, élu à la tête de l’Union Africaine ». A signaler que la durée de son mandat est pour un an. Cependant, il reste la question la plus épineuse de ce sommet qui est le retour du Maroc à l’UA soutenu par 42 pays tel que le Sénégal, mais aussi controversé par d’autres membres comme l’Algérie.

Safiyatou Diouf