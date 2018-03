2eme jour de plaidoirie La défense de Khalifa démontre en quoi ce «procès est politique »

Les avocats de Khalifa Sall et ses co-prévenus étaient, hier, dans leur 2e jour de plaidoiries. Lors de leurs prises de parole, les robes noires ont continué à demander la relaxe du député-maire et des autres. En effet, comme leurs clients, les avocats de la défense estiment que ce procès est éminemment politique.

Les avocats de Khalifa Sall et Cie ont parlé politique pour convaincre le tribunal que ce dossier était « politique ». Et c’est Me Wagane Faye qui montre la voie en soutenant : « Ce que Khalifa Sall a fait, c’est ce que tout le monde a fait avant lui. Je ne comprends pas le comportement du procureur depuis le début de cette affaire. On est en train de torturer moralement Khalifa alors qu’à côté, il y a des gens dont les dossiers dorment dans les tiroirs et on le sait ». Avant de poursuivre : « j’ai été pour Macky Sall quand il commençait à avoir des problèmes au Pds parce que je ne pouvais pas imaginer que la politique irait jusque-là. Khalifa Sall est le seul à avoir fait au Sénégal la déclaration de son patrimoine. S’il avait l’intention de voler, vous pensez qu’il allait le faire ? ». Son confrère, Me Boubacar Kane, a pris la parole à sa suite pour demander la relaxe de Mbaye Touré. Comme son prédécesseur, il renseigne que ce dossier est éminemment politique. « Ce dossier nous permet de savoir combien l’Etat est féroce et atroce quand il a à sa tête des gens qui ne pensent qu’à leur intérêt personnel, mais pas à l’intérêt général. Nous ne sommes pas dans un pays où les militaires sont à la tête de l’Etat. A défaut de marcher sur le sang des martyrs, nous avons un Etat qui utilise les prisons pour liquider les adversaires politiques », a-t-il soutenu. Pour convaincre le tribunal qu’il s’agit d’un procès politique, la robe noire se pose la question à savoir pourquoi l’Etat n’a pas poursuivi Pape Diop, Mamadou Diop,…(tous anciens maires). Cela veut dire, selon l’avocat, que les poursuites dirigées contre Khalifa Sall et Mbaye Touré sont sélectives. « Mbaye Touré m’a dit, dans sa cellule, qu’il n’a pas bouffé un seul sou des 1,8 million et je le crois. Pour Khalifa Sall, au lieu d’un mandat de 7 ans à la tête du pays, on lui demande de présider la prison de Rebeuss pendant 7 ans avec son collaborateur », a-t-il précisé.

« Le procureur clignote à droite pour mieux aller à gauche »

Avocat de Yaya Bodian, Ibrahima Yatma Diaw et Mbaye Touré, Me Youssou Camara indique que « ce procès est un procès singulier. Ce procès nous a permis de savoir que nous sommes devant des hommes politiques. On dit que le pays est malade de ses hommes politiques. C’est faux. Khalifa Sall vous a dit qu’il est là parce qu’il a refusé une offre politique. N’oublions pas que Cheikh Anta Diop a été emprisonné 2 mois parce qu’ayant refusé une offre politique. On a un défaut de mémoire. On nous a tympanisé que Khalifa Sall a pris et aujourd’hui à la barre aucun centime n’a été sorti », a dit l’avocat. A l’en croire, ce qui nous intéresse et qui intéresse les Sénégalais, c’est de nous dire où est l’argent. « Ce n’est pas parce qu’on veut nos têtes qu’on va nous cumuler toutes ces infractions. Mais sachez que celui qui a gagné les élections en étant en prison, s’il sort, il raflera la présidentielle », a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a raillé le parquet et certains avocats de la défense. Pour lui, ce n’est pas honnête de demander la relaxe pour les percepteurs et de requérir une peine ferme pour Khalifa Sall et Cie. Me Leyti Ndiaye a pris la balle au rebond en disant que « ça me parait injuste que le percepteur Mamadou Bocoum soit libre de tout mouvement, comme un camion libre de toute circulation. Pourtant, c’est lui qui décaissait les fonds pendant 120 mois. Alors que la dame Fatou Traoré est en prison depuis un an pour avoir simplement prêté un cachet et un entête ». Suffisant pour lui de dire qu’un procureur ne doit pas jouer avec la loi. « Il y a un parti pris par le procureur qui apparaît depuis l’instruction jusqu’ici à la barre. Déjà à l’instruction, il y a une distinction observée entre Khalifa Sall et ses collaborateurs. Le procureur clignote à droite pour mieux aller à gauche. Devant le tribunal, le procureur a brandi 11 infractions contre Khalifa et ses 6 collaborateurs et aucune contre les percepteurs », s’est-il désolé.

« Le percepteur Bocoum est le dernier verrou pour exécuter Khalifa Sall et tous les autres »

Poursuivant, Me Ndiaye pense que le maître des poursuites est en train de mettre de l’eau dans le moulin des gens qui disent que ce procès est un procès politique. « Moi, je dis que le verdict ne sera pas politique. Vous avez requis 7 ans contre Mbaye Touré, pourtant il a travaillé sous les ordres de 3 maires qui ont utilisé le même procédé, à quelques variables près, que celui qui vaut à Khalifa Sall et autres de comparaître. Par ailleurs, dit-il, le document de 1923 montre que les fonds politiques, ce n’est pas Khalifa Sall qui les a créés. Donc, il nous faut assumer que la coutume fait partie des sources du droit. « Je n’ai pas entendu ici en quoi les fonds politiques de la mairie étaient contraires à la loi. Et le procureur ne cherche pas la justice, mais un résultat », a-t-il soutenu. Pour sa part, Me Issa Diop a plaidé non coupable parce que, selon lui, on ne peut pas plaider sans pour autant parler de politique. « Car c’est le député-maire de la capitale qui est jugé. On utilise l’appareil judiciaire pour régler des conflits politiques. Tous les régimes qui se succédé au Sénégal ont connu un prisonnier politique. On reproche à Khalifa Sall de détourner de l’argent qui est mis à sa disposition. Ça n’a pas de sens. Le jeune Président Macky Sall, on lui a dit que Khalifa Sall est ton allié, mais on a l’impression qu’il est pressé de prendre le pouvoir. C’est pourquoi on veut le liquider », a-t-il déclaré. De son côté, Me Amadou Aly Kane estime que dans cette affaire, les infractions ne peuvent pas être constituées. « On essaye de ratisser large pour dire si ça ne marche pas ici, ça marchera là-bas. Il y a trois types de juges, Monsieur le Président. Celui qui connaît le droit et qui dit le droit ; celui qui connaît le droit et qui ne dit pas le droit ; e celui qui ne connaît pas le droit et qui ne dit pas le droit. Un seul ira au paradis. C’est celui qui connaît le droit et dit le droit. Et le droit vous demande de les relaxer. Monsieur le Président, allez au paradis », a dit la robe noire.

« Les deux percepteurs ont été installés dans la procédure pour charger Khalifa Sall et autres »

Au cours de sa prise de parole, Me El Mamadou Ndiaye pense que ce procès aurait dû être fermé dès son ouverture avec les exceptions. « Je suis sûr que cette procédure sera annulée. Le procureur n’a pas jugé utile d’articuler les infractions en droit. J’ai même eu des regrets en l’écoutant. C’est la première fois que je vois une fausse partie civile aux côtés d’une vraie partie civile. De faux prévenus aux côtés de vrais prévenus. De ma courte expérience, c’est la première fois que je vois ça dans cette salle », a dit la robe. En effet, il a pris la même trajectoire que ses confrères, arguant que ce procès est politique. « Aucune enquête n’a été faite sur la création de cette caisse. On n’a jamais enquêté sur l’utilisation de ces fonds. Les deux percepteurs ont été installés dans la procédure pour charger Khalifa Sall et autres. Cette caisse d’avance est une caisse d’avance dérogatoire et les mêmes règles ne sauraient être appliquées. La notion de fonds politiques apparaissait à la ville de Dakar avant l’indépendance. L’existence historique des fonds politiques n’est pas à débattre parce que nous l’avons prouvée. Et le maire Mamadou Diop vous a clairement expliqué l’existence de ces fonds », ajoute-t-il. A l’en croire, les fonds logés dans le compte 64/90 de la ville de Dakar sont effectivement des fonds politiques. « Nous ne débattrons pas sur les infractions parce que nous avons attendu sur ce terrain le procureur qui ne nous a rien servi. Le parquet ne nous a pas prouvé que Khalifa Sall et Cie agissent en violant le droit. On veut condamner Khalifa pour détournement de deniers publics alors qu’il n’y a pas de manquant. L’objectif c’est d’éliminer un adversaire politique. Et n’oubliez pas, Monsieur le Président, après le Président Macky Sall, il y aura un autre Président », a-t-il conclu. En définitive, Me Moustapha Ndoye a été l’avant-dernier intervenant et il a martelé que cette affaire est un procès entre le Président de la République et le maire de la capitale. Car, il n’y a aucune infraction qu’on peut retenir contre les mis en cause. Pour terminer, Me Ndèye Fatou Touré espère que dans le secret dans son délibéré, le tribunal relaxera Khalifa Sall et Cie. Parce que, dit-elle, ils ne sont pas coupables des délits qu’on leur reproche. L’audience reprend ce matin avec la suite des plaidoiries.

Cheikh Moussa SARR