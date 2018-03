3 recettes maison pour prendre soin de son corps en hiver

L’hiver est bien installé et votre peau manque d’hydratation ? Le froid assèche, agresse et déshydrate la peau. Il est alors d’autant plus important de prendre soin de votre visage. Mais attention, emmitouflé sous des épaisseurs de laine, votre corps qui peut facilement passer au second plan. Et pourtant, ce n’est pas le moment !

Lucette, votre conseillère en ligne beauté vous livre ses recettes maison pour prendre soin de votre corps en hiver.

Pour une peau en bonne santé, il faut hydrater son corps tous les jours avec un soin hydratant comme le beurre corporel karité de The Body Shop. Vous pouvez aussi hydrater votre corps directement sous la douche avec une crème de douche comme la douche crème nourrissante nutritive de Barnangen.

Pour celles qui souhaitent utiliser des soins 100% naturels et faits maison, voici 3 recettes : Recette de gommage pour le corps : La première étape pour prendre soin de votre corps en hiver et pour retirer les peaux mortes est de faire un gommage une fois par semaine. Ingrédients : – De l’huile d’olive – Du miel – Du sel marin – De l’huile essentielle pour le parfum Étape 1 : Dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, une cuillère à soupe de miel liquide et 4 cuillères à soupe de sel marin Étape 2 : Ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle du parfum de votre choix Étape 3 : Appliquez le gommage sur le corps en faisant des mouvements circulaires pour bien exfolier Étape 4 : Rincez. Recette de beurre hydratant pour le corps : Après un gommage, il est important d’hydrater votre peau en profondeur. Ingrédients : – 50 g de beurre de karité – 40ml d’huile d’amande douce – 40 ml d’huile de noix de coco – 50 g de beurre de cacao Étape 1 : Faites fondre les 4 ingrédients au bain-marie pendant 5 à 10 minutes, à feu doux Étape 2 : Disposez le mélange pendant 40 minutes au réfrigérateur Étape 3 : Appliquez le produit directement sur la peau et le tour est joué ! Recette de crème hydratante pour les mains : Pour être belle jusqu’au bout des doigts, n’oubliez pas d’apporter un soin tout particulier à vos mains avec une crème hydratante. Voici une recette maison pour avoir des mains toutes douces : Ingrédients : – 50g de beurre de karité – 30ml d’huile végétale – 8ml de cire d’abeille – 20 gouttes d’huile essentielle pour l’odeur – 6 gouttes de vitamine E Étape 1 : Faites fondre la cire d’abeille et le beurre végétal au bain-marie Étape 2 : Placez le mélange hors du feu et ajoutez l’huile végétale, l’huile essentielle et la vitamine E Étape 3 : Mélangez et versez la préparation dans un récipient Étape 4 : Laissez la crème refroidir et durcir Étape 5 : Appliquez-la sur vos mains ! N’oubliez pas de prendre aussi soin de vos cheveux et de les hydrater avec un sérum comme le bi serum repairing de Beology. Voilà de quoi être hydratée de la tête aux pieds prête à affronter l’hiver !