32 ans après, rebondissements dans l’affaire du petit Grégory (MAJ)

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory était retrouvé sans vie dans la Vologne. D’après le quotidien L’Est républicain et BFMTV, trois personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi 14 juin.

Décidément, cette affaire ne s’arrêtera jamais. Trente-deux ans après les faits dramatiques, la mort d’un enfant âgé de quatre ans, elle rebondit. Selon le quotidien L’Et Républicain et BFMTV, trois personnes ont été interpellées ce mercredi 14 juin et placées en garde à vue. C’est la police de Dijon qui a arrêté un couple et une autre personne. Un autre individu (Monique, la grand-mère) a, lui, été entendu comme témoin car il est de santé fragile. Selon le quotidien régional, le nom des deux personnes formant ce couple originaire de Bruyères, village situé près de Saint-Dié-Des-Vosges figurerait dans le dossier depuis de nombreuses années. Le couple a été placé en garde à vue pour complicité d’assassinat, non-dénonciation de crime, non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d’empêcher un crime.

Ces rebondissements pourraient relancer ce tragique fait divers au cours duquel le petit Grégory, 4 ans, avait été assassiné et son corps retrouvé les pieds et les mains liés dans la Vologne. Les parents Christine et Jean-Marie Villemin avaient été un temps soupçonnés avant d’être blanchis puis la police avait mis en examen Bernard Laroche. Ce dernier avait été tué un mois plus tard par le père du petit Grégory. En 2000, l’affaire avait été réouverte car des traces d’ADN avait été retrouvées sur le timbre d’une lettre anonyme envoyée aux grands-parents de Grégory. En 2008, de nouvelles analyses ADN avaient été pratiquées sans résultat.

Trente-deux ans après, le mystère demeure entier à moins que ces nouvelles révélations ne fassent enfin éclater la vérité.

Mise à jour : les personnes en garde à vue sont Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, Ginette Villemin, tante par alliance. Monique, la grand-mère a été entendu comme témoin ainsi que son époux.