( 32 Photos ) Cristiano Ronaldo gagne Plus de 200 millions Franc CFA par publication sur Instagram, Découvrez ce que gagnent Kim Kardashian et Selena Gomez

Cristiano Ronaldo serait la troisième personnalité qui touche le plus d’argent, derrière Selena Gomez (550 000) et Kim Kardashian (500 000).

D’après une étude réalisée par l’entreprise ‘Hopper’, Cristiano Ronaldo touche près de 400 000 euros par image qu’il partage sur son compte ‘Instagram’.

Cristiano Ronaldo est le sportif dont les publications sur Instagram rapportent le plus, un classement où seules Selena Gomez et Kim Kardashian le devancent.

Avec 106 millions d’abonnés sur Instagram, Cristiano Ronaldo est le sportif le plus suivi, et de loin, sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

Un outil qui peut rapporter (très) gros. Car les stars y postent régulièrement des publicités, à peine masquées, où elles vantent les mérites de tel ou tel produit.

Et ces publications se monnaient à prix d’or pour des personnalités aussi suivies que la chanteuse Selena Gomez ou la star de la téléréalité Kim Kardashian. Chaque post de la première, suivie par 122 millions de fans, peut ainsi lui rapporter 550 000 dollars (485 300 euros), contre 500 000 (441 250 euros) pour la deuxième.

Pour le Portugais, qui arrive en troisième position, le montant est de 400 000 dollars (353 000 euros) selon le site britannique spécialisé Hopper. Seul autre sportif présent dans ce Top 10, le basketteur LeBron James clôt la marche avec 120 000 dollars (106 000 euros) par publication.