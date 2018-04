32e journée ligue 1 Sabaly dans l’équipe type

L’arrière droit sénégalais de Bordeaux, Youssouf Sabaly, figure dans l’équipe type de la 32ème journée de la Ligue 1 française.

Le défenseur sénégalais, qui a participé à la victoire (2-1) de Bordeaux sur Lille, a obtenu une note de 6 sur 10 selon le site du quotidien sportif français l’Equipe. Sabaly, ancien sociétaire du Paris-Saint-Germain (élite française), a été champion du monde des moins de 20 ans en 2013 avec la France. Il a rejoint les Lions en novembre dernier lors de la double confrontation contre l’Afrique du Sud (2-0 et 2-1). Lors de cette double confrontation, le Bordelais avait été aligné comme arrière gauche. Youssouf Sabaly avait toutefois été titularisé arrière droit des Lions lors de leur match amical international contre la Bosnie (0-0), disputé le 27 mars dernier au Havre, en France. Le Sénégal, pour le compte du premier tour de la Coupe du monde 2018, sera opposé à la Pologne, le 19 juin, avant de jouer le Japon et la Colombie les 24 juin et 28 juin respectivement. Avant la phase finale du Mondial 2018 (14 juin au 15 juillet), le Sénégal jouera trois matchs amicaux contre le Luxembourg, le 31 mai, la Croatie, le 8 juin, et la Corée du Sud, le 11 du même mois.