( 35 Photos) Equipe du Sénégal : la terrible désillusion des Lions … Tout ce que vous n’avez pas vu en Images

Equipe du Sénégal : la terrible désillusion des Lions

Mondial 2018: Battu par la Colombie, le Sénégal est éliminé à cause des cartons jaunes

Le Sénégal, en concédant l’ouverture du score, a longtemps poussé pour revenir au score et s’ouvrir les portes des huitièmes de finale mais n’a jamais réussi à revenir (0-1). Malgré un scénario parfait dans l’autre rencontre (défaite du Japon face à la Pologne), les Lions de la Terranga sortent de la Coupe du monde à cause d’un plus grand nombre de cartons jaunes que les Nippons.

Le Sénégal éliminé par le classement du fair-play

Après sa courte défaite face à la Pologne (1-0), le Japon a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, aux dépens du Sénégal, qui a eu plus de carton jaune.

Ayant le plus petit nombre de carton, le Japon est donc assuré de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Le classement du fair-play a permis à la sélection japonaise de composter son ticket pour le second tour.

Avec 4 points, le Japon et le Sénégal sont à stricte égalité dans les confrontations directes et la meilleure attaque globale. Les deux sélections ont été départagées… par le classement du fair-play. Le bilan des confrontations directes ne pourrait faire la différence, Japon et Sénégal ayant fait match nul (2-2).