3E CONGRÈS AFRICAIN SUR L’ÉPILEPSIE, À PARTIR DE JEUDI

(APS) – Le troisième congrès africain sur l’épilepsie s’ouvre jeudi à 9h, à l’UCAD II, à l’initiative de la Ligue sénégalaise contre l’épilepsie (LSCE),, annonce un communiqué reçu à l’APS.

La rencontre axée sur le thème : « l’épilepsie de l’enfant » se tient jusqu’à dimanche, en partenariat avec l’ »International Bureau for epilepsy » et « International League against epilepsy »,

L’épilepsie est considérée comme un problème majeur de santé publique avec plus de « 50 millions de personnes touchées dans le monde, dont une majorité dans les pays en voie de développement », lit-on dans le communiqué.

Au Sénégal, ajoute-t-il, « la maladie affecte 200.000 à 300.000 personnes principalement des enfants ». Le congrès de Dakar, qui se tient après celui de Nairobi (Kenya) et de Cape Town (Afrique du Sud), est ’’un événement majeur’’ devant d’abord consister en une tribune d’enseignement où les neurologues africains vont partager leurs vécus et échanger leurs expériences avec d’éminents spécialistes de la maladie épileptique venus du monde entier, indiquent les organisateurs.

Ils informent qu’au menu des discussions, il y aura les nouveautés de la recherche et leurs implications thérapeutiques et sociales, les

troubles des apprentissages et la place de l’enfant épileptique.

Ce congrès « sera aussi une plateforme de rencontres et d’échanges entre les malades, leurs familles et les praticiens afin d’approfondir les liens déjà tissés par le quotidien de la maladie », notent-ils. Si l’on en croit les organisateurs, « la participation des tradipraticiens donnera un cachet particulier et une originalité à cette rencontre et permettra des échanges mutuels afin d’asseoir les bases d’une meilleure collaboration ». Ils soulignent par ailleurs que ce congrès sera « un moment privilégié de communication avec le grand public afin de lutter contre les préjugés qui entourent l’épilepsie et la stigmatisation dont les malades sont victimes »., renseigne-t-on.