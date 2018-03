3e sommet de partenariat en 2019- La Turquie va accroître ses investissements Afrique  

La Turquie a décidé de renforcer son partenariat avec le continent africain. C’est ce qui explique la tenue hier à Istanbul de la deuxième conférence ministérielle de suivi entre la Turquie et l’Afrique.

Au terme de cette conférence, une déclaration finale et un rapport de mise en œuvre conjointe ont été adoptés. Selon la Rfi, cette rencontre prépare le troisième sommet de partenariat entre la Turquie et l’Union africaine, attendu, en 2019 en Turquie. « Cette deuxième Conférence ministérielle Turquie-Afrique a été « fructueuse » », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors d’un point de presse, à l’issue de cette conférence. Le chef de la diplomatie turque a affirmé que l’Afrique revêt une grande importance pour la Turquie qui se réjouit d’un partenariat « stratégique » avec le continent. « La Turquie veut accroître ses investissements et ses relations avec l’Afrique et elle remarque la même position chez les frères africains », a indiqué le ministre. Actuellement, le volume des échanges entre la Turquie et le continent dépasse les 20 milliards de dollars et Istanbul compte bien multiplier ces échanges par cinq, dans les cinq prochaines années. D’ores et déjà, et comme pour confirmer cette volonté commune entre la Turquie et l’Afrique, et en attendant le prochain sommet, un forum économique de la Cédéao aura lieu les 22 et le 23 février, à Istanbul. L’objectif de ce forum est de renforcer les liens économiques et créer des opportunités pour le commerce et l’investissement. Ceci étant et parallèlement à son offensive économique, Ankara étend également son influence par une offensive diplomatique, en augmentant le nombre de ses ambassades sur le continent. Par ailleurs, elle accroit aussi sa présence militaire. Après sa base militaire en Somalie, dans la Corne d’Afrique, c’est au Soudan, en mer Rouge, que la Turquie compte installer sa nouvelle base.

Zachari BADJI