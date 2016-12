3eme avertissement du Conseil de sécurité des nations unies à Jammeh

0

Dans un communiqué dont nous détenons copie, le Conseil de sécurité vient d’adresser un troisième avertissement à Yahya Jammeh. Il demande au président sortant et aux autorités gambiennes compétentes, de respecter pleinement les résultats de l’élection présidentielle tenue le 1er décembre 2016. L’Onu exige le respect de la volonté du peuple gambien et souhaite une transition pacifique et ordonnée. A Yahya Jammeh, le Conseil de sécurité lui ordonne de transférer le pouvoir au Président élu, M. Adama Barrow, le 19 janvier 2017 au plus tard, conformément à la Constitution gambienne. Ce n’est pas tout. Le Conseil rappelle que ses membres ont demandé que la sécurité du Président élu, M Adama Barrow, ainsi que celle de tous les citoyens gambiens soient pleinement assurées, et appuie la décision prise par la CEDEAO à ce sujet lors de sa cinquantième session. Le Conseil demande aussi aux forces de défense et de sécurité gambiennes de faire de preuve de la plus grande retenue pour maintenir le calme à Banjul. En conclusion, le Conseil de sécurité entend continuer à suivre de près la situation en Gambie.