3eme édition des Rifad Louga à pied d’œuvre !

La 3ème édition des Rencontres internationales francophones Abdou Diouf (Rifad) se tiendra du 21 au 23 mars prochain, a appris la presse locale au cours d’une réunion préparatoire de cet événement. Cette réunion, organisée hier par le Festival International de Folklore et de Percussions (Fesfop), a permis de s’imprégner du thème retenu : « Dialogue des Cultures et ma culture du vivre ensemble, comme réponse au Radicalisme des Jeunes ». Les Rifad ont été initiées en hommage à l’ancien Président Abdou Diouf, qui a dirigé le Sénégal de 1981 à 2000. Il s’agit donc d’honorer le natif de Louga pour son oeuvre à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie (Oif) dont il fut le secrétaire général de 2003 à 2015, selon un document remis à la presse. Un colloque animé par des intellectuels du monde francophone marquera ces Rifad dont le programme prévoit plusieurs activités animées par des artistes en provenance de pays membres de la francophonie. L’objectif de cet événement consiste à mettre à l’honneur différentes formes d’expression de la langue française dans toute sa richesse universelle et ses diversités, ainsi que les valeurs qu’elle véhicule en termes d’humanisme et d’ouverture à l’autre dans ses spécificités et différences. Il s’agira donc de mettre en valeur le patrimoine culturel des pays francophones et faire du festival un vecteur de cohésion avec un nouveau concept intitulé « Média-palabre ». Les organisateurs comptent sue l’accompagnement de leurs partenaires traditionnels pour la réussite de cette édition.

Sidy THIAM