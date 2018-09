Les 4 exploitants forestiers disparus pris en otage par…

Du nouveau dans l’affaire des quatre exploitants forestiers, portés disparus dans la forêt de Boussoloum depuis le 5 août 2018. Ils sont bien vivants. Donnés pour morts, Fodé Konaté, Mamadou Lamarana Diallo, Mamadou Malal Diallo et Lamarana Diallo sont détenus dans la forêt dense de Boussoloum par des éléments armés du chef de guerre du maquis, César Atoute Badiate. «Ces otages de César Atoute Badiate se portent bien. Ils sont bien traités et bien suivis dans le maquis où ils ont même bénéficié de nattes, de couvertures et autres. Pour l’heure, je ne peux pas vous dire s’ils vont être libérés ou pas par le chef rebelle de la branche armée du mouvement irrédentiste », révèle une source de Gfm.