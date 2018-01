450 millions d’euros necessaires pour matérialiser la nouvelle vision africaine de l’eau

Le Soleil- Le ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie a fait un plaidoyer, afin que la Banque africaine de développement (Bad) appuie la Facilité africaine de l’Eau (Fae) à concrétiser les projets contenus dans sa nouvelle feuille de route. « Le montant total du financement requis pour mettre en œuvre cette stratégie et réaliser les résultats fixés s’élèvent à 450 millions d’euros, soit, en moyenne, 50 millions d’euros par an. Ce défi doit être relevé afin de pérenniser l’action de la Facilité et renforcer ainsi son rôle en tant que principal instrument de préparation de projets dans le secteur de l’eau en Afrique », a indiqué Diène Farba Sarr.

I. SANE