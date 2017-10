5 choses que l’on fait toutes et qui ruinent la santé de nos cils…

1) Appliquer et retirer ses faux-cils sans faire attention

Si vous portez des faux-cils régulièrement, prenez soin de retirer les bandes avec une extrême douceur. Essayez aussi de mettre le moins de colle possible lors de l’application. On retire en tapotant avec un coton imbibé d’huile (d’amande douce par exemple) et surtout, ne jamais arracher la bande d’un coup sec, au risque d’emporter des cils avec.

2) Courber ses cils après avoir appliqué le mascara

Toujours, toujours courber ses cils AVANT d’appliquer le mascara. En les courbant après, vous allez tout simplement les rendre grumeleux et obtenir un effet moins naturel. Mais le pire dans l’histoire, c’est qu’il y a des chances qu’ils restent collés au recourbe-cils.

3) Enlever votre mascara de la mauvaise manière

Si vous vous frottez les yeux et que vous tirez sur vos cils pour enlever le mascara, vous pouvez provoquer une chute de cils permanente. Plutôt que de frotter frénétiquement, on nettoie délicatement les cils avec un produit gras à savoir un baume huileux démaquillant ou une huile avant de finir à l’eau micellaire si besoin.

4) Toucher ses yeux tout au long de la journée

C’est dur mais ça vaut le coup ! On évite de toucher ses yeux d’une part car ça fait tomber les cils et d’autre part parce qu’on va y déposer une multitude de bactéries… ce qui peut obstruer les follicules et donc empêcher la croissance des nouveaux cils.

5) Tirez sur ses extensions

Si comme moi vous êtes une adepte des extensions de cils, vous savez déjà que les extensions sont fusionnées à vos cils naturels… donc si vous tirez un peu sur les faux, vous avez des risques d’arracher les vrais. Cela peut également entraver la croissance future. Si vous n’avez encore jamais testé les extensions auparavant, commencez par une pose classique pour vous assurez que vous êtes à l’aise avant de se lancer dans le volume russe.