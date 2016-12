Les 50 personnalités qui ont fait 2016

Elle a un parcours rythmé par d’importants tournants professionnels. Mame Khady Fall Tall est aujourd’hui présidente de l’AFAO WAWA – Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest – présente dans 17 pays et mise en place en 2005 par des femmes leaders de la région pour agir notamment sur la situation de pauvreté, d’analphabétisme et de manque de capacités des femmes d’Afrique.

12 FATOU SOW SARR

Docteur en Anthropologie et Sociologie du Politique et par ailleurs, directrice du Laboratoire Genre et Recherche de l’IFAN, Mme Fatou Sow Sarr est l’une des rares femmes qui ont porté haut le combat pour l’égalité des sexes. Cette «pasionaria» du genre, en bonne «Walo-Walo», n’est jamais rompue à la tâche, pour l’amélioration de la cause féminine.

13 Tanor Dieng

Tout en continuant son bout de chemin sur l’international, le Secrétaire Général du Ps aura marqué l’année 2016 par le HCCT. Il l’un des conseillers les plus écoutés de Macky Sall, sert d’interface entre ce dernier et l’international socialiste.

14 AMADOU SAMBA KANE

Directeur Général de la Loterie Nationale Sénégalaise, Amadou Samba Kane, par ailleurs, inspecteur des Impôts, a permis à la Lonase de retrouver son aura d’antan dans le giron des Loteries Africaines et Mondiales. Grâce à son abnégation et son dévouement au travail, la Loterie Nationale Sénégalaise reste toujours dans une dynamique de performance et de qualité (à l’image de sa certification ISO 9001 et jeu responsable Niveau 2 de la WLA.