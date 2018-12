Les 50 personnalités qui ont marqué 2018

Ils ont marqué, à leur manière, l’année à travers leur activité professionnelle et politique, leur engagement associatif et citoyen, leurs performances sportives exceptionnelles… Sans tenir compte de l’ordre, Rewmi Quotidien vous dresse la liste des 50 personnalités qui ont fait bouger 2018. Portrait !

MACKY SALL

Macky Sall a été désigné «Homme de la décennie». II a donné le faciès d’un régime bâtisseur et réalisé de grandes performances économiques et sociales en 2018. Le 8ème Groupe consultatif pour le Sénégal, tenu à Paris le 17 décembre dernier, a permis au gouvernement sénégalais d’obtenir des financements d’un montant de 7356 milliards F Cfa, soit le triple du pactole escompté.

KHALIFA SALL

Khalifa Sall, ex-maire de Dakar et candidat à la prochaine présidentielle, a toujours le vent en poupe. Sa cote de popularité n’a jamais été aussi forte depuis son incarcération dans l’affaire de la caisse d’avance. A tel point qu’il est devenu, aujourd’hui, l’une des personnalités politiques les plus redoutables et redoutées du régime.

KARIM WADE

Quand reviendra-t-il ? Le mystère entourant la date du retour de Karim Wade reste entier. En tout cas, en 2018, Wade-fils a multiplié les batailles contre l’Etat devant les juridictions internationales. L’arrêt de la Crei, qui l’avait condamné, a été annulé par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies le mercredi 14 novembre dernier, selon ses avocats.

OUSMANE SONKO

Inspecteur des Impôts et des Domaines, Sonko a une nouvelle démarche de communication et de marketing politique qui allie la mise en avant des débats d’idées et la mobilisation judicieuse des réseaux sociaux. Il est véritablement une révélation et un espoir par rapport à l’échéance présidentielle de 2019.

MAHAMMAD BOUN ABDALLAH DIONNE

Le Premier ministre connu pour ses discours aux allures de cours magistraux d’amphithéâtre, s’est montré un leader offensif défendant son mentor de réplique en clarification. Sa fine perception du PSE fait de lui un véritable chef d’orchestre qui donne une cohérente symphonie au timbre de l’émergence.

MARIÈME FAYE SALL

En bon samaritain, la 1ère Dame ne cesse d’apporter son soutien aux nécessiteux, aux enfants, à ses concitoyennes. Elle a lancé en 2018 un nouveau projet «Rahma» dont le but est d’assister les personnes âgées.

AMINATA TALL

Aminata Tall a été reconduite à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour 5 ans. Lors de la campagne sur le parrainage, elle a remis 45922 signatures à Macky. Son réalisme politique fait d’elle une alliée qui pèse lourd pour le président Sall.

DOCTEUR CHEIKH KANTÉ

Son engagement auprès de Macky Sall lui a valu d’être chargé de la redynamisation des mouvements de soutien à l’Apr. Il a sillonné l’intérieur du pays en quête de parrains et de militants d’autres formations politiques pour réélire Macky Sall.

OUSMANE TANOR DIENG

Patron du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng a une riche carrière politique et diplomatique. Tanor est constant dans sa démarche républicaine envers le président Sall. Il l’a matérialisé en soutenant la candidature de Macky en 2019.

AMINATA TOURE

Elle a été au front pour collecter le maximum de parrains pour Macky Sall. Chargée du pôle « Mobilisation et parrainage » de l’Alliance pour la République (APR) en vue de la présidentielle de 2019, Aminata Touré, avec ses équipes, a su mobiliser plus de 2 millions se signatures pour le candidat de BBY.

AISSATA TALL SALL

L’édile de Podor n’en est pas moins une valeur sûre de l’élite politique sénégalaise. Candidate déclarée à la présidentielle de 2019, Me Aïssata Tall Sall a officiellement été investie par son mouvement «Osez l’avenir ». Murie à l’épreuve de la politique, elle a acquis une certaine expérience sur le terrain politique

ALIOU SALL

Directeur de la Caisse des dépôts et Consignations, président de l’Ams et maire de Guédiawaye, Aliou Sall est adopté par Guédiawaye. Surnommé le «maire des cœurs », il n’a jamais perdu d’élections depuis les locales de 2014.

LASSANA GAGNY SAKHO

Il a été l’homme de l’année 2017. Dg de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, a annoncé un budget de 300 milliards de francs cfa de fonds d’investissements pour la dépollution de la baie de Hann, le doublement de la station d’épuration de Cambéréne, mais aussi le programme d’assainissement dans cinq villes du pays : Touba, Matam, Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor.

MBAGNICK DIOP

Mbagnick Diop, Président du Meds et du Groupe Promo Consulting, organise chaque année le gala des entreprises et décerne les Cauris d’or, l’équivalent des Oscars dans le monde du cinéma. Un rendez-annuel très couru et apprécié qui rassemble le gotha du tissu économique. Homme incontournable dans la vie économique et sociale de son pays, il a organisé avec brio, à Paris, la 2e édition des African Leadership Awards, version internationale des Cauris d’Or.

PAPE AMADOU SARR

Papa Amadou Sarr, titulaire d’un master en économie du développement, est le Directeur général de la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide (Der). Présenté comme un condensé du public et du privé, après un passage à l’OCDE, à la fondation Bill et Melinda Gates puis à la tête de la Direction Compétitivité au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, M. Sarr a en charge de répondre aux besoins des jeunes femmes et hommes entrepreneurs.

AMADOU BA

Amadou Ba a vu ses efforts récompensés au Ministère de l’Economie et des Finances au niveau duquel il a su impulser de nombreuses réformes, qui valent aujourd’hui au Sénégal une attention particulière des partenaires au développement et du secteur privé financier international. La preuve : Le Groupe consultatif de Paris 2018où le Sénégal a récolté plus de 7356 milliards.

MAKHTAR CISSE

La situation actuelle de la Société nationale d’électricité (Senelec) est étincelante. Elle doit son embellie à ce brillant technocrate, Matar Cissé. La Senelec, qui affiche une bonne santé financière, a réalisé un bénéfice net de 15 milliards pour un chiffre d’affaires de plus de 300 milliards. D’où la note satisfaisante de AA décernée par l’agence de notation Bloomfield Investment.

AMADOU SAMBA KANE

Amadou Samba Kane est le Directeur général de la Loterie nationale. Il a opté pour un style de management participatif qui, aujourd’hui, porte la Lonase à la pointe de l’innovation en matière de loterie en Afrique. Son ambition: arriver à un chiffre d’affaire de 120 milliards de FCfa en 2021.

ME SIDIKI KABA

Me Sidiki Kaba, chef de la diplomatie sénégalaise, est un porte-bonheur. Sa nomination au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur se caractérise par l’élection du Sénégal à la présidence du Conseil des droits de l’homme. Un autre succès matérialisé par la nomination de Mankeur Ndiaye comme secrétaire général adjoint de l’Onu.

MALICK GAKOU

Gakou se définit comme le vrai candidat de l’anti-système. Il remplirait les caractéristiques de la figure providentielle. Charismatique, Malick Gakou incarnerait aujourd’hui mieux que personne le renouveau politique.

BOUGANE GUEYE DANY

Bougane Guèye Dany, la quarantaine, est de la race d’hommes d’affaires à succès. Après une trajectoire improbable, de la radio Téranga Fm à Saint-Louis, en passant par Walfadjiri, jusqu’à la Rfm, il a créé son propre groupe de presse. Candidat à la Présidentielle 2019, il peut jouer les trouble-fêtes.

ISSA SALL

Hadj Issa Sall est un homme PUR. Révélation politique lors des législatives de 2017, il a été investi par son parti à la présidentielle du 24 février 2019. Il compte bousculer l’ordre établi sur le champ politique sénégalais.

MOUSTAPHA CISSE LO

Il est le premier Sénégalais à être élu Président du Parlement de la Cedeao. Cissé Lô est connu pour son franc-parler. Pour preuve, dans l’affaire Khalifa Sall, il avait soutenu que l’État doit respecter l’arrêt de la Cedeao.

KAMIL RAHAL

Le meilleur de la restauration à Dakar, c’est à l’hôtel Terrou–Bi. Aux côtés du fondateur, l’un de ses fils, Kamil Rahal, a transformé Terrou-Bi en une véritable référence gastronomique de l’Afrique de l’ouest, en l’élevant au rang d’art : celui de satisfaire ses clients.

ALIOU CISSE

Aliou Cissé a qualifié les Lions de la Teranga à la CAN 2019, terminant premier de son groupe. Il hisse encore une fois le Sénégal dans le ghotta du football africain. Il a été nominé pour les Caf Awards 2018.

FELWINE SARR

Économiste, philosophe, musicien, éditeur et libraire, Felwine Sarr a longtemps dénoncé l’aliénation intellectuelle des élites africaines. Il a joué un rôle majeur dans le rapatriement des œuvres d’art africains notamment Sénégalais par la France.

SEYDI GASSAMA

Il se réclame «porte-parole de l’humanité», pour lequel il inscrit son combat au service des opprimés. Sa défense pour les opprimés lui a valu des critiques acerbes du Président de la République qui le taxait de politicien encagoulé.

SADIO MANÉ

Sadio Mané remporte le ballon d’or sénégalais 2018 pour la 5e fois. Il a été pour la 4e fois consécutive, nominé pour le trophée BBC du meilleur joueur africain en 2018. Mieux, Sadio est dans le top 3 des joueurs nominés pour le ballon d’or de la CAF.

YOUSSOU NDOUR

Il incarne la voix du succès. Sorti de scène pour se consacrer à la politique, la star planétaire a réussi récemment un retour fracassant avec un nouvel album. Son Groupe de presse a connu des départs en 2018 et non des moindres. Mais Gfm est toujours l’un des premiers groupes de presse du Sénégal!

YOUSSEF OMAIS

PDG du Groupe Patisen, Youssef Omaïs est un homme d’affaire très connu au Sénégal et dans la sous-région. Sénégalais d’origine libanaise, cet adepte de l’agroalimentaire a construit son empire avec passion, amour et détermination. Son secret : une parfaite maîtrise du terrain et des consommateurs.

MAMADOU RACINE SY

Mamadou Racine Sy est un homme de l’ombre. On l’entend très peu. Mais le bonhomme n’en demeure pas moins influent. Il a annoncé l’augmentation de toutes les pensions de retraite de 5%. Une mesure qui sera effective à partir du 15 Octobre avec un effet rétroactif au 1 Janvier 2019.

BAYE IBRAHIMA NIASS CISS

Opérateur privé, Baye Ibrahima Niass Ciss est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Il a fait de la réélection de Macky un engagement personnel. Pour preuve, sur les 41 000 parrainages demandés à la commune de Kaolack, il en a donné plus de la moitié, soit 21 0000.

AMY NDIAYE SOW

Sénégalaise bon teint, Amy Ndiaye Sow, précédemment Administrateur Directeur général de UBA Sénégal, a été promue au poste de Directeur régional en charge de 3 filiales d’Afrique de l’Ouest au Sénégal, en Guinée Conakry et au Mali. Elle capitalise plus de vingt années d’expérience professionnelle dans le secteur bancaire en tant que gestionnaire des risques et développeur sur les marchés d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est.

BASSIROU GUEYE

Cette année 2018, Serigne Bassirou Guèye a encore fait les choux gras de la presse sénégalaise avec les dossiers Khalifa Sall et Assane Diouf. Toutefois, Serigne Bass, pour les intimes, gagne le respect de bon nombre de ses pairs en se forgeant une réputation d’homme intègre et très à cheval sur les textes juridiques.

BARTHELEMY DIAS

Décrit comme un homme téméraire, Barthélémy a marqué l’année par ses déboires judiciaires. Figure montante de la scène politique sénégalaise, il a gagné son procès en se voyant délester du délit d’outrage à magistrat avant de voir sa peine d’emprisonnement réduite à 3 mois de prison ferme pour discrédit.

KALIDOU KOULIBALY

Courtisé par le gratin européen, Kalidou Koulibaly fait sensation cette saison dans la Serie A italienne et en Ligue des Champions. Il est proche de devenir le joueur africain le plus cher de l’histoire. Il a été nominé pour le trophée BBC du meilleur joueur africain en 2018.

ASSANE DIOMA NDIAYE

Me Assane Dioma Ndiaye a une carrière de militant des droits de l’homme qui l’a poussé vers la défense des victimes de façon générale, des victimes de violation des droits humains. Cette année, il a été dans de « gros dossiers ».

DIAGNA NDIAYE

« Ministre conseiller », Diagna Ndiaye est un adepte des intitulés sans relief qui lui permettent de masquer sa véritable influence. Si le Sénégal a été officiellement désigné pour organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022, il a joué un rôle très important.

MGR BENJAMIN NDIAYE

Monseigneur Benjamin Ndiaye consolide l’unité de la Nation sous le sceau de l’unicité de Dieu. Les dérapages, les règlements de comptes politiques ne laissent pas de marbre l’Autorité ecclésiastique. Il dit la Bonne Parole. Pour la présidentielle de 2019, il a invité à nouveau à la paix.

BAIDY AGNE

Il est l’art de la discrétion. Baidy Agne est la tête de «l’une des premières entreprises du pays». Mais, s’il fait parler de lui, c’est surtout à travers le Conseil national du patronat.

MANSOUR KAMA

Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Mansour Kama est un adepte du franc-parler. L’homme d’affaires est également connu pour ses incessants appels au dialogue et à la concertation. Il se définit lui-même comme «partisan» de tout ce qui fait avancer le Sénégal et les Sénégalais.

CHEIKH AMAR

Toute sa vie est consacrée au travail et à la passion de l’entreprise. On lui doit chaque année le financement des opérations de culture et de récolte au périmètre sylvo-pastorale de Khelcom. Cette année encore, il a été désigné ‘’Dieuwrigne’’ de Khelcom 2018.

SERIGNE MBAYE SY MANSOUR

7e Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy est connu pour sa rigueur et son franc parler. L’opinion publique a de lui l’image d’un homme de vérité et de justice. Chez lui et avec lui, la liberté n’abdique point et la vérité n’est pas une guenille à vendre.

.

PAPE MALICK SY

Serigne Pape Malick Sy est le porte-parole du khalife général des Tidianes et de toute la famille Sy de Tivaouane. Fils cadet de Serigne Babacar Sy, Pape Malick Sy est présenté comme étant un homme de consensus, capable de réunir toute la famille Sy autour d‘un même idéal.

SERIGNE MOUNTAKHA MBACKE

Serigne Mountakha Mbacké est le nouveau Khalife général des Mourides. Connu pour son visage jovial traversé par une barbe blanche linéaire, il est décrit comme un père d’une approche facile, ouvert et disponible. Il est très respectueux des Ndiguels.

SERIGNE BASS ABDOU KHADRE

Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké est la voix de Touba. Il est aussi un médiateur social. Il garde, tant bien que mal, une position équidistante vis-à-vis des tenants du pouvoir et des membres de l’opposition. Malgré les pressions politiques de toutes parts dues à la position stratégique de Touba.

ABDOULAYE THIAW LAYE

Khalife des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw est très connu du grand public. Un unificateur, il l’a toujours été. En atteste ses plusieurs initiatives d’appeler les acteurs politiques à œuvrer pour la paix et la concorde nationales.

PAPE DIOUF

Talent à l’état pur, il est considéré comme le successeur de Youssou Ndour. Pour son premier spectacle à Bercy, Pape Diouf surnommé « l’ouragan de Pikine » a su combler ses jeunes fans d’un concert digne de son nom.

PROFESSEUR GABRIEL NGOM

Gabriel Ngom s’est illustré par l’opération chirurgicale réussie pour séparer les sœurs siamoises Sophie et Adja. Ngom faisait partie de l’équipe qui avait miraculeusement sauvé, le 03 décembre 2003, les jumelles Awa et Adama Ndoye de Yoff.

MOUNTAGA SY

Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy est une tête bien faite. En attestent ses expériences managériales avérées et réussies dans des environnements complexes et dynamiques. C’est sous son magistère que le Ter a vu le jour.