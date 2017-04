57E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU SENEGAL Le Président salue la communion entre l’Armée et les populations

Lors de la marche aux flambeaux, lundi dernier, le Président de la République Macky Sall a salué la communion entre l’armée nationale et la population. C’est dans la cadre de la célébration de la fête de l’indépendance de notre pays.

En prélude de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le chef de l’Etat, Macky Sall, a accueilli, lundi dernier, les participants à la marche aux flambeaux devant le palais de la République. Lors de cette cérémonie, le Président Sall a salué la communion entre l’armée nationale, la jeunesse et les femmes, symbolisée par ce défilé nocturne organisé chaque année, la veille de la commémoration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. En effet, des dizaines de militaires et de paramilitaires, accompagnés par la musique principale des forces armées et une troupe folklorique, ont, à l’occasion, chanté et dansé en symbiose avec les populations dakaroises, sorties dans les rues pour les acclamer. Le cortège, parti du camp Dial-Diop, siège de l’état-major des forces armées sénégalaises, a emprunté les principales artères de Dakar, rendant notamment visite au chef d’état-major général des armées, le général Cheikh Guèye, et au Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le général Meïssa Niang. A les croire, la retraite aux flambeaux annonce une belle fête de l’indépendance et constitue un moment fort du calendrier républicain. S’adressant aux marcheurs, le patron de la gendarmerie nationale ajoute que la retraite aux flambeaux est une initiative annuelle, qui permet aux armées de communier avec la jeunesse et le peuple. Il faut dire que près de 6.000 personnes, soit 3.824 militaires et paramilitaires, ainsi que 1.822 civils, ont participé, hier, au défilé prévu pour le 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal sur la Place de l’Obélisque, à Dakar. Pour cette présente édition, les festivités de cet anniversaire ont été orientées sur le thème : “Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l’environnement”. A Dakar, la fête nationale a été marquée par une prise d’armes suivie d’une remise de décorations, d’un défilé militaire, paramilitaire, civil, motorisé et aérien, sur la Place de l’Obélisque, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall. Il s’en suivit d’une prestation des élèves de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) du Sénégal. Des détachements de l’armée gambienne et, pour la première fois, de la Brigade d’intervention polyvalente du Sénégal, y ont pris part.

Cheikh Moussa SARR