58 morts dans l’explosion d’un camion-citerne à Niamey

Cinquante-huit personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Niamey, par l’explosion d’un camion-citerne qui s’était renversé, attirant des badauds voulant récupérer l’essence qui en coulait. « Cette explosion, intervenue lundi aux environs de 01h (locale et GMT), a fait 58 morts dont 55 sur place, et trois ayant succombé des suites de leurs blessures », a annoncé la présidence nigérienne dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état de 55 morts. Selon des témoins interrogés par un journaliste de l’AFP, le camion s’est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville, à quelques centaines de mètres de l’aéroport international de Niamey qui n’a pas été affecté. Lundi matin, le camion calciné et couché sur son flanc était toujours visible alors que des policiers ramassaient des débris et des motos brulés sur la route. Des maisons avoisinantes ont été touchées par les flammes.