5eme édition de FuckUp Nights Les entrepreneurs partagent leurs expériences

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, en collaboration avec l’ADEPME, a organisé la 5ème édition de FuckUp Nights à Dakar. Cette rencontre est une occasion pour les entrepreneurs de partager leurs expériences d’échec, les leçons qu’ils en tirent pour pouvoir rebondir.

Les FuckUp Nights sont des soirées autour de l’échec et du rebond entrepreneurial qui permettent à des entrepreneurs de raconter leurs expériences d’échec et de partager publiquement les leçons apprises. Il s’agit surtout d’ouvrir un espace de rencontre et de partage pour tous les curieux de l’entrepreneuriat, à travers des questions-réponses et Networking. « Il consiste à partager leurs expériences d’échecs, les leçons qu’il en tire pour pouvoir rebondir. Le constat est parti du fait que beaucoup d’entrepreneurs ne savent pas se relever après l’échec et ce partage peut être un déclic pour surmonter les obstacles », a déclaré Antoné Omar Gning, chargé de programme du FuckUp Nights à Dakar. Selon lui, c’est un concept né en Mexique et crée par des jeunes et au Sénégal, la Fondation Nauman en détient les droits d’auteur. Et concernant le financement, M. Gning se souligner que cet aspect par exemple n’est pas toujours un frein, il faut savoir démarrer même si c’est sur une échelle beaucoup plus basse, pour grandir. D’abord, dit-il, le cadre qui est créé est de permettre aux uns de tirer des expériences des autres, mais surtout d’éviter les passages qui ont matérialisé certains échecs.

Fondatrice d’un réseau d’onglerie au Sénégal, Nogaye Ndiaye ne croit pas à l’échec entrepreneurial, elle parle d’échec de leçon. « L’échec est juste un moment dans l’entreprenariat qu’il faut saisir et en tirer une leçon», a-t-elle fait savoir. Après avoir ouvert un salon qui n’a pas du tout marché, la leçon qu’elle en a tiré est qu’elle devait se former pour avoir le bagage intellectuel nécessaire pour mieux réussir.

Elle s’est donc rendu en France pour se former et revenir créer son entreprise qui, aujourd’hui, progresse.

Pour Yacine Dia Ndiaye, fondatrice d’une agence qui accompagne les entreprises dans le processus de digitalisation, «il faut les compétences techniques, la connaissance du marché et la maitrise de son équipe points pour pouvoir entreprendre dans le milieu économique et de l’entreprise.

Sabina Coulibaly Seck, juristes en entreprises pendant douze ans en France, s’est lancée dans la fondation d’un cabinet sans connaitre le marché. Aujourd’hui, elle en tire les conséquences et, mieux, rebondit.

