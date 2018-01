5ieme jour du Procès Khalifa Sall et Cie- Me El Hadji Diouf exclu par le juge

REWMI.COM- Le procès de Khalifa Sall et Cie est à son 5ieme jour ce lundi. Les parties en face sont toujours dans la bataille de procédure. Les plaidoiries sur le fond tarde à démarrer. Cependant, ce qu’il y’ a de nouveau dans cette affaire, c’est que Me El Hadji Diouf vient d’être exclu du procès. Le juge Malick Lamotte a motivé cette décision par le fait que l’avocat, constitué pour la défense des intérêts de la ville de Dakar (donc partie civile) continue de défendre l’accusé, Khalifa Sall, pour avoir demandé que toute la procédure soit annulée, ce qui est paradoxal selon le juge. « Vous défendez le prévenu, en violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, nous sommes au regret de vous dire que vous ne pouvez plus rester dans cette procédure », lance t-il au tonitruant avocat avant de suspendre l’audience. La réplique de l’avocat a été prompte : » Monsieur le Président je vais rester et je vous attends ». Le bâtonnier Mbaye Gueye a été appelé en renfort pour régler cette affaire.

Cheikh Moussa Sarr