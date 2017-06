Au moins 6 morts dans l’incendie d’une tour d’habitation de Londres

Plusieurs heures après, une épaisse colonne de fumée continuait à s’élever dans le ciel de Londres et quelques flammes étaient encore visibles. Plus de deux cents pompiers continuaient à lutter contre le sinistre dont l’origine restait inconnue. Des documents en ligne datant d’un an environ montrent qu’un collectif de résidents de la tour s’était plaint à plusieurs reprises de l’état de l’immeuble et des risques d’incendie potentiels. « Tous nos avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd alors qu’une catastrophe comme celle-ci était inévitable », a commenté le blog d’un groupe d’action de Grenfell après le drame.