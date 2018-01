6 recettes pour éviter les ongles cassants

Un soin pour les ongles maison à l’huile d’olive et au citron bio

L’huile d’olive assouplit les cuticules et nourrit l’ongle, tandis que le citron a des vertus revitalisantes. On mélange deux cuillères à soupe d’huile d’olive et deux cuillères à soupe de jus de citron (bio de préférence). On applique sur les ongles et les cuticules, on masse et au bout de cinq petites minutes, on rince. Réalisé deux fois par semaine, ce soin miracle vous fera des doigts de fée !

Du jus de citron pour renforcer les ongles

Cette recette ressemble à un masque pour les mains. On mélange le jus d’un citron avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Hop, 30 secondes au micro-ondes, on fait tremper ses ongles 4 minutes et on rince. Avec un peu d’huile d’argan, on s’offre un rapide modelage des ongles et des cuticules.

Un soin jolis ongles au citron et à la bourrache pour durcir les ongles



La jolie marque AromaZone propose dans son livre 100 recettes de cosmétiques maison une solution pour renforcer les ongles mous et cassants. Il vous faut 10 ml d’huile végétale de bourrache, 5 ml d’huile végétale de jojoba et 30 gouttes d’huile essentielle de citron. Mélangez le tout et appliquez. Tous ces ingrédients contribuent à fortifier et revitaliser les ongles. Ils stimulent également leur pousse !

100 recettes de cosmétiques maison, Aroma-Zone, Hachette bien-être, 14,95€

Du blé pour nourrir les ongles

Mélangez 3 cuillères à soupe d’huile de germe de blé (que l’on trouve en magasin bio) avec 5 gouttes d’huile essentielle de citron. Chaque jour, enduisez vos ongles de ce mélange pour les nourrir et les renforcer.

Une recette express au citron pour éviter les ongles cassants

Voici une recette pour celles qui ne veulent pas s’encombrer d’huiles essentielles ou végétales. Il suffit de mettre un peu d’eau dans un récipient et d’y presser une moitié de citron. Voilà. Vous n’avez plus qu’à tremper vos ongles environ 20 secondes dans la préparation. A renouveler tous les jours pendant une semaine pour constater la force nouvelle de vos ongles.

Un soin massant à l’huile d’amande douce

Mmmhh… En plus d’être tout doux, ce soin sent extrêmement bon. Mélangez une cuillère à soupe d’huile d’amande douce à 3 gouttes d’huile essentielle de citron (à défaut, un filet de jus de citron). Massez vos ongles trois fois par semaine pour les renforcer.