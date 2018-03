7 ans de prison requis contre Khalifa Sall

Le procureur Serigne Bassirou Guèye a demandé au juge de condamner Khalifa Sall à au moins 7 ans de prison et une amende de 5,490 milliards de francs CFA. Pour lui les prévenus de l’affaire de la caisse d’avance sont coupables des faits qui leur sont reprochés (association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, détournement de deniers publics, blanchiment de capacité, faux et usage de faux en écriture de commerce.) La défense va tenter d’arracher la relaxe ou même la peine la plus légère possible pour le Maire de Dakar.

C’est au tour des avocats de Khalifa Sall de plaider la cause de leur client lundi prochain.