7 bus de Dakar Dem Dikk caillassés

Dakar Dem Dikk a suspendu l’ensemble de son réseau à Dakar et sa banlieue suite aux manifestations ayant occasionné le casse de 7 bus Dakar Demm Dikk. Certains des bus auraient été caillassés par les partisans du maire de Dakar aux alentours de Grand Yoff après l’invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel.

Ces derniers ont après la décision qui écarte leur candidat de la course présidentielle investi la rue pour manifester leur colère. Ils ont barré des routes et brûlé des pneus. Quant aux autres bus, ont été caillassés par des jeunes de Rufisque. Lesquels manifestaient contre le blocage de la ville à cause de la réception du Train express régional (TER) ce lundi par le président de la République. Cependant, une source jointe à Dakar Dem Dikk nous informe que la suspension vient d’être levée mais précise-t-elle, « il y a des voies où les bus ne vont pas passer ».