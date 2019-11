750 munitions de l’Armée saisis à Pekèsse

Après l’affaire des cartouches volées à la base militaire de Ouakam et saisies à Pire, la gendarmerie a mis la main encore sur 750 munitions appartenant à l’Armée. Ces armes ont été saisies à Pekèsse, selon L’Observateur qui donne l’information. Un grand notable nommé Cheikh Lô et proche du Khalife de Darou Mousty a été arrêté et deux de ses collaborateurs, notamment Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye. Les deux mis en cause convoyaient les armes à Darou Mousty. Interrogé par les enquêteurs, ils confient avoir acheté les armes dans une armurerie de Dakar appartenant à des Libanais. Le proche du Khalife, Cheikh Lô renseigne, pour sa part, que les munitions étaient destinées à des manifestations religieuses ancrées dans leur tradition et au cours de laquelle ils tiraient des balles en l’air.