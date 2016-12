LA 7ÈME ÉDITION DU FINTARTS PRÉVUE DURANT LE WEEKEND-END A KAOLACK

0

Le Conseil départemental de Kaolack organise, samedi et dimanche, la 7ème édition du Festival international des arts et traditions du Saloum ( au Stade Lamine Guèye de Kaolack, a-t-on appris du comité d’organisation.La cérémonie d’ouverture du 7-e FINTARTS axé sur le thème : « Arts et Développement durable : réchauffement climatique et préservation de l’environnement » sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, en présence du président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye. »Le choix de ce thème revêt un double caractère au moment où on parle de réchauffement climatique et au lendemain du Sommet de la COP 22 de Marrakech (Maroc) », a expliqué, lors d’un point de presse, le secrétaire général du conseil départemental et coordonnateur du comité d’organisation du FINTARTS, Amadou Diallo. Il a invité les artistes et acteurs culturels à tenir compte de ce thème central dans leurs différentes prestations prévues dans le chronogramme des activités de la 7ème édition.Lequel programme s’articule autour d’animations folkloriques, de remise de décorations à d’illustres acteurs culturels du Saloum, de prestations de rappeurs et de l’organisation, samedi , d’un carnaval qui sillonnera les différentes artères de la ville. Le défilé des troupes participantes à ce carnaval va partir du conseil départemental jusqu’au Stade Lamine Guèye où se dérouleront toutes les prestations artistiques, a-t-il expliqué.Lancé en 2008, le FINTARTS est un événement culturel qui s’inscrit dans un cadre plus global de promotion de la création artistique sous toutes ses formes.