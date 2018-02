7eme jour du Procès Khalifa Sall- l’Etat remporte la première manche

REWMI.COM- Le procès qui oppose le Maire de Dakar, Khalifa Sall et ses co prévenus d’une part, et l’Etat de l’autre, va évoluer. Suspendu mardi dernier jusqu’à aujourd’hui vendredi, 02 février pour délibéré, le verdict du Juge Malick Lamotte, concernant les exceptions de nullité de la procédure soulevées par la défense, est tombé comme un couperet. Toutes les exceptions de nullité soulevées par la défense sont rejetées. Khalifa Sall reste en prison, sa demande de liberté provisoire est refusée. Exit, maintenant la bataille de procédure. Place aux débats de fond. Sur demande de la défense, le juge a suspendu le procès jusqu’au lundi 5 février prochain. La partie civile avait pourtant refusé ce renvoi. Le procureur s’est même fait le plaisir de narguer ses adversaires : « c’est normal parce qu’actuellement, ils (les avocats de Khalifa Sall) on été anéantis » leur lance t-il. La réplique ne s’est pas faite attendre car un des robes noires a répondu : « nous le disons et nous le réitérons. Depuis le début du procès nous n’avons pas cessé de dire que c’est le procureur qui fait la loi dans ce procès et dans ce Tribunal. C’est le parquet qui prime dans ce dossier avec l’aide de l’Exécutif »