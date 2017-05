Décidément, la chanteuse Queen Biz n’a pas froid aux yeux et ne se pose pas de limite en matière de tenue vestimentaire. En effet, Queen biz n’arrête plus de poster des photos sexy et qui dépassent les 100 000 vues et les 10 000 commentaires sur sa page Facebook. Un simple passe temps ou une stratégie pour faire le buzz? En tout cas elle continue son chemin malgré les critiques et les scandales à répétition.

Queenbiz est sur ses gardes. Consciente que ses tenues sexy peuvent l’exposer face aux paparazzi, la jeune chanteuse dit se méfier, d’autant que ce qui était arrivée à Mbathio Ndiaye peut également lui arriver.

Queen Biz en est consciente. La nouvelle star de la musique Sénégalaise qui se distingue depuis quelques temps par con accoutrement ultra sexy sait qu’elle peut s’exposer dans une mauvaise posture devant les Paparrazi à l’instar de Mbathio Ndiaye.

La catastrophe provoquée par la publication de ses photos outrageantes montrant ses parties intimes lors d’une soirée de gala semble donner des leçons à la jeune chanteuse qui dit se méfier. « Ce qui est arrivé à MBathio Ndiaye peut m’arriver.

Je porte des habits sexy mais ce sont uniquement des tenues sur scène, je ne les porte pas n’importe où ».

