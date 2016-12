0

Jennifer Lopez et Drake en couple ? Ca se confirme !

Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle : Jennifer Lopez et Drake seraient en couple. Ce matin, un nouveau post Instagram de la chanteuse de 47 ans confirme peu à peu les doutes…

Leur relation se confirme peu à peu ! Jennifer Lopez et Drake semblent ne plus se quitter. Il y a deux semaines, J-Lo partageait un cliché d’elle et du rappeur de 30 ans sur Instagram. Une photo qui a mis le feu aux poudres ! Quelques jours plus tard, c’est le site Hollywood Life qui dévoilait une vidéo des deux tourtereaux, passant une nouvelle soirée ensemble.

Et aujourd’hui, coup de théâtre : la bomba latina semble confirmer son idylle avec l’ex-boyfriend de Rihanna.Jennifer Lopez a une nouvelle fois choisi Instagram pour poster une photo d’elle et de Drake. Blottie dans ses bras, l’interprète de Ain’t Your Mama semble totalement apaisée aux côtés du chanteur, protecteur et porteur d’un petit sourire en coin de bouche !

En pleine collaboration professionnelle, les deux stars de la chanson passent le plus clair de leur temps ensemble, et cela sème vivement le doute. « Il est obsédé par Jen. Il n’arrêtait pas de lui faire des compliments, des câlins et de la dévorer du regard » a récemment expliqué un proche au site Hollywood Life. Par ailleurs, Drake aurait même préféré annuler son concert prévu ce 31 décembre au soir afin de pouvoir fêter le nouvel an en compagnie de Jennifer Lopez.

closer